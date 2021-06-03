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"Всем пока, мы в Россию". Скандальная блогер из Киева заявила, что покидает страну (видео)

3 июня, 15:15

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Девушка говорит, что ее страницу в Instagram заблокировали и ей больше нечего делать в этой стране

Блогер Мария Семенова собралась уезжать из Украины. Фото: скрин

Блогер Мария Семенова собралась уезжать из Украины. Фото: скрин

Киевская блогер Мария Семенова, которая недавно с друзьями устроила вечеринку и погром в номере отеля, говорит, что уедет из Украины.

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Видео опубликовал LOS SOLOMAS в Telegram.

Девушка снова жалуется, что ее страницу в Instagram заблокировали.

"У меня заблокировали инст, нам п*зд* и мы сьеб*емся н*х*й из Украины. Всем пока, мы в Россию", – говорит в ролике блогер.

Видео 18+

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Напомним, девушка разместила видео в Сети, на которых вместе с друзьями выпивала и развлекалась в апартаментах. Они испортили стены, разбили зеркало в ванной, телевизор, залили водой пол, опрокинули мебель.

В результате утром в номер нагрянула полиция и забрали всех в участок. На следующий день нарушительница заявила, что ее соцсети заблокировала полиция и онахочет покончить жизнь самоубийством.

Напомним, ранее в Харькове задержали ютубера Дениса Галагурю, который создал блог "Мистер Хам".

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