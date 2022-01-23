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Вспышка "Омикрона" в Киеве: уйдут ли все школы на "дистанционку"

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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23 января, 12:42
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Глава Госпродпотребслужбы столицы рассказал, какая ситуация с ковидом в городе и хотят ли учеников перевести на дистанционное обучение
Грозит ли школам Киева "дистанционка" из-за ковида
Грозит ли школам Киева "дистанционка" из-за ковида / Фото: Коллаж: Сегодня

Школы и университеты Киева пока не планируют переводить на дистанционное обучение. Сейчас в столице контролируемая ситуация с коронавирусом.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, рост заболеваемости ковидом начался во всех регионах еще на прошлой неделе. В столице сейчас все больше больных в организованных коллективах.

"Волнующая роль возбудителя это "Омикрон", и поражает он прежде всего детей и подростков до 18 лет. Поэтому акцент противоэпидемических мер нужно делать для преодоления эпидемии в организованных коллективах", - сказал Рубан.

При этом он утверждает, что вводить "дистанционку" в школах пока не нужно.

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"Целесообразно – мониторить ситуацию в организованных коллективах: если заболел ребенок, работник или учитель коронавирусной или другой острой респираторной инфекцией, данный коллектив должен идти на дистанционное обучение", – объяснил врач-эпидемиолог.

Рубан уточнил, что на детские сады эти меры не работают. Они не смогут перейти на дистанционное обучение, только уйти на полный карантин.

Сколько детей уже учатся дома?

В Киеве на дистанционное обучение отправили 2 школы и около тысячи классов в разных учебных заведениях.

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"Из 320 тысяч учеников и учителей, больных – чуть больше 1,5 тысячи. На дистанционное обучение отправили 2 школы и около тысячи классов в разных учебных заведениях", – говорит замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

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