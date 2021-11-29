Вторая в этом году: в перинатальном центре Киева родилась тройня (фото)

В стенах Перинатального центра столицы произошло радостное событие. 27 ноября здесь на свет появилась тройня.
Об этом сообщает Перинатальный центр Киева в Facebook.
Женщина родила двух мальчиков и девочку.
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"Это второй случай рождения именно тройни в этом году. Мы поздравляем молодых родителей и желаем здоровья маленьким киевлянам", – пишут в сообщении.
На Черниговщине родила 13-летняя девочка
В селе Городище Черниговской области родила 13-летняя девочка. Отцу ребенка – 17 лет. Роды были очень стремительные, медики едва довезли Наталью до больницы.
Об этом "Суспильному" рассказал отец новорожденной малышки – 17-летний Сергей.
Новорожденную малышку назвали Полина. Она родилась с весом 2800 грамм.