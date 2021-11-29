Вторая в этом году: в перинатальном центре Киева родилась тройня (фото)

На свет появились двое мальчиков и девочка

В столице роженица родила тройню / Фото: Коллаж: Сегодня

В стенах Перинатального центра столицы произошло радостное событие. 27 ноября здесь на свет появилась тройня.

Об этом сообщает Перинатальный центр Киева в Facebook.

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Женщина родила двух мальчиков и девочку.

"Это второй случай рождения именно тройни в этом году. Мы поздравляем молодых родителей и желаем здоровья маленьким киевлянам", – пишут в сообщении.

Малыши появились на свет 27 ноября / Фото: Facebook

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На Черниговщине родила 13-летняя девочка

В селе Городище Черниговской области родила 13-летняя девочка. Отцу ребенка – 17 лет. Роды были очень стремительные, медики едва довезли Наталью до больницы.

Об этом "Суспильному" рассказал отец новорожденной малышки – 17-летний Сергей.

Новорожденную малышку назвали Полина. Она родилась с весом 2800 грамм.

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