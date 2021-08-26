"Вы гниды". В киевском супермаркете отличились странным предсказанием на чеке

В одном из киевских супермаркетов, на кассовом чеке напечатали странное предсказание для покупателя.
Об этом написал в Facebook священник Петро Балог.
"Любите и уважайте себя, вы – гниды", – написано на чеке.
Балог сделал покупки в столичном супермаркете, а когда просматривал свой чек увидел предсказание, которое могло бы кого-то расстроить, но отнесся он к этому с юмором.
"Сильпо" в ударе! И тем не менее, хорошего дня", – написал он.
Вероятно авторы имели ввиду вместо "гниды", слово "гідні", то есть вы этого достойны, но сделали несколько опечаток и получилось оскорбление, вместо приятной мотивации.
Ранее мы сообщали, что:
- каждый клиент сети АЗК ОККО может узнать, какую сумму налогов он платит, покупая топливо. Теперь она отображается отдельной строкой в фискальном чеке, который получает клиент при расчете на кассе.
- с 1 августа в Украине, можно сказать, начался следующий этап борьбы с нелегальным бизнесом, или точнее следующий этап вывода его из тени. С этого дня введены в действие программные регистраторы расчетных операций (ПРРО), которые позволяют бизнесу отказаться от обычного кассового оборудования и перейти на "подручные средства".