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Выбросил из маршрутки посреди дороги: шокирующие детали инцидента в Киеве (видео)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
21 ноября, 03:07
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Лечение обошлось 15 тысяч гривен только за 2 дня
Семья обратилась в полицию. Коллаж "Сегодня"
Семья обратилась в полицию. Коллаж "Сегодня"

В Киеве пассажирка ударилась в маршрутке и потеряла сознание. А водитель вместо оказания первой помощи, высадил и просто уехал. Жизнь женщины буквально спасли прохожие: если бы они вовремя не вызывали скорую, могла бы произойти трагедия. Что же угрожает водителю и кто должен выплатить компенсацию – Дарья Трунова выясняла.

Подробности

Уже на остановке женщина снова потеряла сознание. Спасло то, что прохожие вызывали скорую. Ведь произошло сильное кровоизлияние из-за разрыва селезники. Если бы медики приехали позже – вряд ли мама выжила бы, говорит дочь пострадавшей.

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"У нее мог бы быть летальный исход, если бы не помогли молодые люди. При операции белая удалена селезенка и выкачено около 2 литров крови", – говорит Оксана, дочь пострадавшей.

Третий день шестидесяти-трехлетняя женщина в больнице. Все время на обезболивающих. Водитель так и не согласился помочь. Его разыскал сын пострадавшей, но, говорит, он вины не признает.

Сын нашел этого водителя, он ответил, что его подрезали. Но это тоже не ответ. Он своей вине не признает. Пытались найти водителя и мы. Несколько часов искали за фото, но тщетно. Водители этого маршрута говорят: и коллегу своего не видели и о ситуации не слышали.

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"Я такого не слыхал. не слышали ничего? Дети пострадавшей потребуют компенсации от водителя. Говорят, на лечение уже потратили немало. А впереди еще реабилитация. Их мама на пенсии, поэтому все оплачивают они", – говорит Оксана, дочь пострадавшей.

Лечение обошлось 15 тысяч гривен только за 2 дня. Семья обратилась в полицию. Там начали расследование по статье нарушения ПДД. При этом наказание может понести не только водитель, но и другие пассажиры маршрутки, потому что никак не отреагировали, говорит юрист.

"Данная ситуация предусмотрена уголовным кодексом. Это статья, которая предусматривает ответственность за оставление лица в опасности. Может караться лишением свободы сроком до 8 лет. А вот деньги должен возместить перевозчик. Но это только в том случае, если вину водителя докажут. Пассажирка должна доказать, что ехала именно этим транспортом. Как вариант – хотя бы предоставить билет, который в столичных маршрутах чаще всего никто не выдает. Сама же компания-перевозчик на звонки сегодня не отвечает", – сказал юрист Ростислав Кравец.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

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