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Выдавал себя за переселенца: в Киеве задержали боевика "ЛНР" (фото)

30 июня 2021 19:22

Виктория Барановская Виктория Барановская

Правоохранители проверяют его причастность к диверсионно-разведывательным задачам в Украине

Фото: пресс-служба СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

В Киеве задержали боевика "ЛНР", который прибыл в Киевскую область для легализации как внутренний переселенец.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Боевик находился в составе "Народной милиции ЛНР" как старший стрелок. Также он обслуживал боевую технику оккупантов.

"Гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании задержанному меры пресечения – следственные действия продолжаются.

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Кроме того, проверяется информация о возможном выполнения боевиком диверсионно-разведывательных задач на подконтрольной Украине территории.

Ранее мы сообщали, что в Северодонецке контрразведчики Службы безопасности Украины предотвратили убийство ведущего специалиста по разработке перспективных образцов военной техники и вооружения для ВСУ.

Напомним, что трехлетняя Софийка Жарченко из Харькова в плену у собственного отца – на оккупированной территории Луганской области. Он забрал ребенка в гости и похитил, а теперь требует за нее выкуп.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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