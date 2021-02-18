Вышел из наркоза. Гориллу Тони прооперировал берлинский доктор (фото, видео)

Мы продолжаем следить за судьбой единственной гориллы в Украине – самцом Тони, который живет в Киевском зоопарке с 1999 года. 46-летний старейшина зоопарка заболел, о чем уже сообщал сайт "Сегодня" ранее. Сегодня утром Тони прооперировали.

Реклама

До операции его состояние нормализовалось после того, как в вольер к животному подселили петуха по кличке Друг. Это заставило Тони больше двигаться по вольеру, и он наконец-то смог сходить в туалет, впервые за две недели.

Впрочем, проведения анестезии и полного обследования животного никто не отменял. Необходимую операцию сделали сегодня утром. Подготовку начали с 7 часов утра.

Видео: Киевский зоопарк

В Киев из Берлина приехал Марк Гьолькель, доктор ветеринарной медицины института ветеринарии зоопарков и дикой природы имени Лейбница. Он настоял на срочном обследовании Тони.

Операцию проводили при минимальном количестве сотрудников из-за коронавируса. Кстати, чтобы приехать в Киев спасать Тони, ветеринар сдал тесты на COVID-19.

Реклама

Доктор хорошо знает гориллу, поскольку уже один раз успешно вводил животному наркоз и выводил из него. Это было несколько лет назад, когда Тони переселяли в новый вольер и проводили ему полный медицинский осмотр.

Операция проходила в ветеринарном модуль от ГСЧС, который установили рядом с вольером. Он полностью оборудован необходимой медицинской аппаратурой и обогрет так, чтобы Тони было комфортно в нем находиться.

В целом Тони нормально перенес анестезию, как для своего почетного возраста. Ему даже подстригли ногти, пока он спал. Сделали клизму, все прочистили и промыли.

"Операция, которую провели Тони, уже позади. Она длилась 1 час и 40 минут. Наш дедушка Тони был успешно введен в наркоз и выведен из него. Мы за это больше всего переживали, поскольку Тони больше 46 лет, а по человеческим меркам это около 90 лет. Сейчас можно сказать, что эндоскопия гориллы без видимых отклонений. А также колоноскопия, гастроскопия – без видимых изменений. Полученные результаты рентгенов и УЗИ еще будут анализироваться и изучаться нашими специалистами. А через две недели будут готовы результаты всех взятых анализов", – рассказал сайту "Сегодня" Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Ветеринары искренне надеются, что здоровье гориллы наладиться. От немецких коллег ждут схему дальнейшего лечения животного. В первую очередь будет оптимизирован его рацион и сам характер кормления.

Реклама

У Тони обнаружен коксартроз тазобедренного сустава – заболевание не возникает спонтанно, а протекать болезнь может на протяжении нескольких лет, имея скрытый характер. При несвоевременном диагностировании возникает сильная боль.

Также у гориллы есть определенная проблема с кальцием. Оба заболевания возрастные и от недостатка зеленой клетчатки.

Сейчас Тони чувствует себя нормально и с благодарностью смотрит на своих смотрителей.

Напомним, из-за проблем со здоровьем Тони нужно было промыть кишечник, нужно сделать анестезию. Но учитывая, что животному 46 лет (по человеческим меркам это под 90), была опасность, что Тони не перенесет наркоз.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама