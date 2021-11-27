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"Давайте пойдем к Филарету". Под Киевом священники судятся из-за церкви (видео)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
27 ноября, 17:04
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Священники не могут поделить землю для строительства церкви – представитель ПЦУ заявляет, что имеет все разрешения, а его оппонент из УПЦ КП – что документы подделанные
Священники судятся из-за строительства церкви
Священники судятся из-за строительства церкви / Фото: Коллаж: Сегодня

В поселке Клавдиево-Тарасово под Киевом началось противостояние между двумя конфессиями. Священнослужители ссорятся из-за земли и строительства церкви. На месте уже выкопали траншеи, но строительство приостановили.

Об этом сообщает PavlovskyNEWS.

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Из-за чего начался конфликт

Как сообщил священник Киевского патриархата Сергей Струк, его оппонент из ПЦУ Иван Дзюба пытается незаконно построить новую церковь на территории, которая принадлежит УПЦ КП.

Однако в ПЦУ утверждают, что имеют на это полное право и получили разрешение от местных властей.

Сейчас между священнослужителями идут суды – УПЦ КП уже в кассации оспаривает право собственности ПЦУ на постройки на этом участке. По словам Струка, ПЦУ подделала документы.

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УПЦ КП блокирует строительство

Вчера, 26 ноября, на участке уже выкопали траншеи под фундамент, но начало заливки блокировали представители УПЦ КП. Стороны вызывают друг на друга полицию.

На видео конфликта священник из ПЦУ рассказывал полиции, что у него есть все документы на строительство. Затем он предложил священнику из УПЦ КП "пойти к патриарху, попросить прощения", после чего все начали говорить "Давайте пойдем к патриарху, давайте мы все пойдем к Филарету".

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