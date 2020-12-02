Взрыв дома на Позняках: когда здание начнут разбирать

Дом на улице Крушельницкой, который пострадал от взрыва еще летом этого года, начнут демонтировать со следующей среды. Возле здания уже установлен башенный кран, при помощи которого будут разбирать аварийное здание. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в департаменте муниципальной безопасности КГГА.

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По планам генподрядчика, в следующую среду они закончат монтаж башенного крана и смогут приступить к разбору пострадавшего здания. Сейчас кран установлен на уровне дома.

"Как нам пояснил генподрядчик – проблема заключалась в монтаже крана. Его нужно установить, смонтировать, подключить к электричеству. Все это будет сделано до среды и после этого рабочие начнут разбирать дом", – рассказал сайту "Сегодня" директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Работы по демонтажу предстоит выполнять очень осторожно и ювелирно, поскольку рядом с аварийным зданием находятся два жилых дома.

"Внутри взорванного дома провели укрепление стен и плит перекрытия. Установлены дополнительные крепи, чтобы не было неподконтрольных обрушений при выполнении работ. В здании очень много бетонных плит, которые находятся во внештатном положении, а в некоторых местах просто висят в воздухе. Вероятность обрушения может быть, поэтому перед началом работ принимаются все меры безопасности", – добавляет Роман Ткачук.

Башенный кран – специально предназначен для того чтобы разобрать здание. В частности, снимать верхние плиты перекрытий, а они могут весить до 16 тонн. Для этого необходим серьезный подъемный механизм, при помощи которого можно будет снимать плиты с высоты выше девятого этажа. Также необходимо будет отрывать их от конструкции панельного дома и разрезать на меньшие части.

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На информационном плакате, который установили на заборе возле пострадавшего дома, написано, что все работы по устранению последствий чрезвычайного происшествия будут завершены в декабре этого года. Впрочем, местные жители сомневаются, что разобрать все здание получиться до конца этого года.

Ранее мы писали, в одной из квартир в доме, где летом произошел взрыв, спасатели обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывоопасные жидкости.

Напомним, в Киеве утром 21 июня в жилом массиве Позняки в Дарницком районе столицы взорвался газ в десятиэтажном доме на улице Саломеи Крушельницкой, 1/5. В результате обрушились перекрытия между четвертым, пятым, шестым и седьмым этажами. Погибли пять человек.

Специалисты в Киеве начали работы по укреплению дома, пострадавшего от взрыва. С помощью кранов в места провалов устанавливают укрепительные конструкции.

Видео: KIEVMAP

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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