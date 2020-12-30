Взрыв дома на Позняках: 24 семьи уже получили право собственности на новые квартиры

А жители пострадавшего дома говорят, что оформление документов находится в процессе

Все 40 семей, квартиры которых подверглись разрушениям в результате взрыва в многоэтажном доме на столичных Позняках, вскоре получат право собственности на новые квартиры.

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Об этом сообщили в пресс-службе офиса Президента.

По словам народного депутата Леси Забуранной, 24 пострадавших семьи уже имеют право собственности на квартиры, а еще 16 семей подали все необходимые документы на оформление права собственности.

Депутат подчеркнула, что речь идет о помещении в двух ЖК – "Хрустальные источники" и "Лесная сказка". Новые квартиры минимум на 10% больше по площади, чем те, которые были в доме на Позняках. Однако, по ее словам, возникает вопрос ремонта и обустройства полученных квартир.

"Мы надеемся, что КГГА выполнит свои обещания и предоставит необходимую материальную помощь для пострадавших семей для того, чтобы они могли сделать ремонты в своих новых квартирах", – сказала Леся Зарубанная.

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Жители пострадавшего дома рассказали "Сегодня", что оформление документов находится в процессе. На данный момент документы уже получили 22 семьи, еще четыре накануне составили инвестиционные договора. Еще две семьи – в скором времени их составят.

Кроме того, жители пострадавшего дома до сих пор не соглашаются подписывать отказы от старых квартир и ожидают на достойные финансовые выплаты от властей. Тем временем рабочие продолжают демонтировать пострадавшее от взрыва здание.

Напомним, взрыв в многоэтажке на Позняках в Киеве произошел 21 июня 2020 года. Были повреждены 40 квартир. Пять человек погибли. Всего в этих 40 квартирах было зарегистрировано 125 жителей.

В конце июня 2020 Президент вручил сертификаты на первые 12 новых квартир. В середине августа новые дома были найдены и для остальных пострадавших жителей. Квартиры подбирали по принципу метража, который люди потеряли, и количеством комнат. Площадь квартир – от 60 кв. м до 80 кв. м.

Видео: Anton Drobovych/Facebook

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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