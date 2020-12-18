Взрыв дома на Позняках: как проходит демонтаж здания (фото)

На столичных Позняках продолжается демонтаж дома, который пострадал от взрыва летом этого года. Возле здания работает башенный кран, при помощи которого с высоты снимают бетонные плиты перекрытия. Демонтированные плиты складывают на площадке возле разрушенного здания на улице Крушельницкой.
"Работы продолжаются. Все идет по плану. Уже демонтировали крышу здания и технический этаж. Рабочие занялись демонтажем 10 этажа", – рассказали сайту "Сегодня" в департаменте муниципальной безопасности КГГА.
Там не могут сказать сколько времени займет демонтаж всего дома и будут ли его разбирать всю зиму.
"Все зависит от подрядной компании, которая выполняет работы", – говорят в департаменте.
Жильцы дома планируют провести церемонию прощания со своим домом. Они соберутся здесь 21 декабря – спустя полгода со дня трагедии.
Напомним, утром 21 июня в жилом массиве Позняки в Дарницком районе столицы взорвался газ в десятиэтажном доме на улице Саломеи Крушельницкой, 1/5. В результате обрушились перекрытия между четвертым, пятым, шестым и седьмым этажами. Погибли пять человек.
Специалисты в Киеве начали работы по укреплению дома, пострадавшего от взрыва. С помощью кранов в места провалов устанавливали укрепительные конструкции.
Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве
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