Взрыв дома на Позняках: начался демонтаж здания

Сегодня на Позняках начали демонтировать жилой дом, который пострадал от взрыва летом этого года. Работы выполняют при помощи башенного крана, который подняли на нужную высоту, над зданием, сообщает корреспондент "Сегодня".

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На крыше работают строители, которые будут разрезать большие бетонные плиты для демонтажа при помощи крана. Когда закончат демонтаж здания пока неизвестно – строители будут работать до полной разборки здания. Работы выполняет подрядная организация.

Рабочие уже разобрали лифтовую кабину и снимают плиты перекрытия. Как заверили нас в КГГА, части здания будут перерабатываться прямо на месте, здесь установят специальную дробилку чтобы измельчать бетон и другие стройматериалы.

Ранее мы писали, в одной из квартир в доме, где летом произошел взрыв, спасатели обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывоопасные жидкости.

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Напомним, в Киеве утром 21 июня в жилом массиве Позняки в Дарницком районе столицы взорвался газ в десятиэтажном доме на улице Саломеи Крушельницкой, 1/5. В результате обрушились перекрытия между четвертым, пятым, шестым и седьмым этажами. Погибли пять человек.

Специалисты в Киеве начали работы по укреплению дома, пострадавшего от взрыва. С помощью кранов в места провалов устанавливают укрепительные конструкции.

Видео: Сегодня

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