Українська
$ 28,05
34,08
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Взрыв дома на Позняках: спустя две недели возобновили демонтаж здания

13 января, 00:22

Александр Марущак , Юлия Безпечная

Работы приостанавливали на праздники

В Киеве на Позняках возобновили работы по демонтажу многоэтажного дома по улице Крушельницкой, который летом был разрушен мощным взрывом.

Реклама

Об этом корреспонденту сайта "Сегодня" рассказали департаменте муниципальной безопасности КГГА.

Демонтаж дома на Позняках

Демонтаж дома на Позняках

По словам местных жителей, работы были остановлены еще 29 декабря прошлого года и рабочие ушли с объекта.

"Рабочих нет уже две недели. Кран стоит, но не работает. Строители разобрали здание только до шестого этажа", – рассказали жители взорванного дома.

Реклама

Демонтаж дома на Позняках

Демонтаж дома на Позняках

В то же время в департаменте муниципальной безопасности КГГА утверждают, что работы возобновили уже сегодня.

"Рабочие уехали на праздники домой. Сейчас работы по демонтажу здания на Позняках возобновлены", – пояснили корреспонденту сайта "Сегодня".

Демонтаж дома на Позняках

Демонтаж дома на Позняках

Реклама

Следует отметить, что к рукотворному "арт-объекту", который создали возле дома жильцы, люди приносят цветы в память о погибших.

Взорванный дом на Позняках

Взорванный дом на Позняках

Напомним, взрыв в многоэтажке на Позняках в Киеве произошел 21 июня 2020 года. Были повреждены 40 квартир, пять человек погибли. Всего в 40 квартирах было зарегистрировано 125 жильцов.

Мы также сообщали, что в конце декабря все 40 семей, квартиры которых оказались разрушены в результате взрыва в многоэтажном доме на столичных Позняках, получили право собственности на новое жилье.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

взрыв дом снос демонтаж позняки
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Носки – как наркотик. Легально не купишь": мы проверили соблюдение новых ограничений в локдаунДругие новости
Ходят слухи об отмене локдауна в Киеве. Что будет на самом деле?
Ходят слухи об отмене локдауна в Киеве. Что будет на самом деле?Другие новости
Власти в Киеве отреагировали на запрет продажи свечей, спичек и лампочек в локдаун
Власти в Киеве отреагировали на запрет продажи свечей, спичек и лампочек в локдаунДругие новости
Локдаун в Киеве. Новогодним каткам разрешили работать с особым требованием
Локдаун в Киеве. Новогодним каткам разрешили работать с особым требованиемДругие новости
Работу столичной барахолки заблокировали силовики
Работу столичной барахолки заблокировали силовикиДругие новости
Синоптик рассказала о погоде в Украине на Рождество и Старый Новый год
Синоптик рассказала о погоде в Украине на Рождество и Старый Новый годУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять