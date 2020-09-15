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Взрыв дома на Позняках: стало известно, когда начнется подготовка к демонтажу

15 сентября, 15:18

Александр Марущак , Мария Дмитренко

Подготовительные работы будут длится две недели

В Киеве уже в эту пятницу, 18 сентября, начнутся подготовительные работы по укреплению дома, который пострадал от взрыва на столичных Позняках.

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Перед демонтажем рабочие укрепят поврежденные конструкции здания. Для этого разрабатывался специальный проект.

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В управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации нам сообщили, что подготовительные работы будут проходить в течении двух недель.

"По планам проектировщиков, подготовительные работы займут две недели. После этого приступим к установке крепления, которое будет сдерживать конструкции здания для безопасного демонтажа. Для этого возле пострадавшего дома нужно установить ограждение, а также вагончики для строителей, оборудовать место для техники, которая будет задействована в работе. Все это входит в перечень подготовительных работ. Для нас самое важное – это установка самого крепежа. Чтобы ничего не отвалилось и не упало, а все запланированные работы прошли благополучно", – рассказали сайту "Сегодня" в управлении по вопросам гражданской защиты КГГА.

По прогнозам экспертов, установка металлической конструкции, которая укрепит здание, займет один день. После того, как дом укрепят, жители пострадавших квартир смогут забрать из них свои вещи. Их будут выносить из здания спасатели и отдавать людям.

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Напомним, что утром 21 июня в многоквартирном доме на ул. Саломеи Крушельницкой в Дарницком районе Киева произошел взрыв, в результате которого были разрушены с четвертого по седьмой этаж. Тогда погибло 5 человек, а десятки людей остались без квартир.

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский 13 августа сообщил, что уже все пострадавшие при взрыве на Позняках семьи получили новые квартиры.

Видео: YouTube Alexander Ovdiy

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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Киев квартиры дом взрыв газа позняки
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