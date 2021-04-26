Взрыв дома на Позняках: в Офисе генпрокурора назвали причину трагедии и кого будут за нее судить

Должностные лица при поверке бытовых счетчиков газа в доме по улице Соломии Крушельницкой допустили нарушения

Появились результаты расследования взрыва в жилом доме на киевских Позняках – в нарушении правил безопасности подозревают пятерых служащих АО "Киевгаз".

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Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

"По факту взрыва летом 2020 года в жилом доме на Позняках сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей, первому заместителю председателя правления АО "Киевгаз" и еще четырем должностным лицам акционерного общества – трем главным инженерам управлений эксплуатации газового хозяйства и начальнику службы охраны труда", – говорится в сообщении ведомства.

Так, должностные лица при поверке бытовых счетчиков газа в доме по улице Соломии Крушельницкой допустили нарушения требований нормативно-правовых актов в установлении технологической перемычки – байпаса в внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа.

Напомним, что в результате этих нарушений 21 июня 2020 года произошел взрыв газа, который привел к обвалу конструкций десятиэтажного многоквартирного жилого дома, гибели пяти человек и травмированию трех.

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Мы также сообщали, что в конце декабря прошлого года все 40 семей, квартиры которых оказались разрушены взрывом, получили право собственности на новое жилье.

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