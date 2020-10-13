Взрыв дома на Позняках: жильцам спасатели начали возвращать вещи

Вещи сгружают в люльку и опускают вниз

В Киеве во вторник, 13 октября, спасатели начали возврат вещей жильцам дома на Позняках, где в июне произошел взрыв.

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Об этом сообщает КГГА.

"Спасатели поднимаются по лестнице, собирают вещи и имущество, затем выкладывают через окно в специальную трубу, которую поднимает и опускает кран. Жители квартир находятся возле дома и предоставляют спасателям информацию об имуществе", – говорится в сообщении.

Отметим, на несколько дней ранее дом на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 был укреплен.

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Вторым этапом после возвращения имущества начнется демонтаж аварийного подъезда.

Напомним, в столице утром 21 июня в жилом массиве Позняки в Дарницком районе столицы взорвался газ в десятиэтажном доме на улице Саломеи Крушельницкой, 1/5. В результате обрушились перекрытия между четвертым, пятым, шестым и седьмым этажами – погибли 5 человек.

Видео: KIEVMAP

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