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Взрыв на Позняках: жители попрощались со своим домом (фото)

20 декабря, 18:05

Александр Марущак Александр Марущак

Полгода с момента взрыва исполняется 21 декабря

В Киеве жители дома на Позняках, где летом этого года произошел взрыв, попрощались со своим домом. Они создали возле него печальный арт-объект.

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21 декабря исполняется полгода с момента взрыва.

"Мы зацементировали в бетоне 40 ключей от 40 своих квартир. Так мы упомянули своих погибших соседей и попрощались с домом, который сейчас активно демонтируют", – рассказали сайту "Сегодня" жильцы разрушенного здания.

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

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Акцией они хотели привлечь внимание властей к решению множества своих проблем, которые спустя полгода после трагедии остаются нерешенными.

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Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Напомним, утром 21 июня в жилом массиве Позняки в Дарницком районе столицы взорвался газ в десятиэтажном доме на улице Саломеи Крушельницкой, 1/5. В результате обрушились перекрытия между четвертым, пятым, шестым и седьмым этажами. Погибли пять человек.

Специалисты в Киеве начали работы по укреплению дома, пострадавшего от взрыва. С помощью кранов в места провалов устанавливали укрепительные конструкции.

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газ взрыв позняки
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