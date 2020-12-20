Взрыв на Позняках: жители попрощались со своим домом (фото)

В Киеве жители дома на Позняках, где летом этого года произошел взрыв, попрощались со своим домом. Они создали возле него печальный арт-объект.

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21 декабря исполняется полгода с момента взрыва.

"Мы зацементировали в бетоне 40 ключей от 40 своих квартир. Так мы упомянули своих погибших соседей и попрощались с домом, который сейчас активно демонтируют", – рассказали сайту "Сегодня" жильцы разрушенного здания.

Фото: "Сегодня"

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Акцией они хотели привлечь внимание властей к решению множества своих проблем, которые спустя полгода после трагедии остаются нерешенными.

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Фото: "Сегодня"

Напомним, утром 21 июня в жилом массиве Позняки в Дарницком районе столицы взорвался газ в десятиэтажном доме на улице Саломеи Крушельницкой, 1/5. В результате обрушились перекрытия между четвертым, пятым, шестым и седьмым этажами. Погибли пять человек.

Специалисты в Киеве начали работы по укреплению дома, пострадавшего от взрыва. С помощью кранов в места провалов устанавливали укрепительные конструкции.

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