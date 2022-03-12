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Взрыв неизбежен? Почему обесточенная ЧАЭС – опасность для всей Европы

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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12 марта, 03:50
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Чернобыльской АЭС для безопасной работы обязательно нужна электроэнергия – без нее начнется ядерная реакция и закончиться она печально
Если на ЧАЭС не дать электричество, может произойти катастрофа
Если на ЧАЭС не дать электричество, может произойти катастрофа / Фото: Коллаж: Сегодня

На Чернобыльскую АЭС, которая из-за оккупантов осталась без электроснабжения, уже подвезли топливо. Однако неизвестно, на сколько дней его хватит для работы дизель-генераторов. Электричество на ЧАЭС нужно, чтобы работали насосы для бассейна, а также вентиляции. Если они долго не будут работать, на станции случится взрыв.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказала член коллегии Государственной инспекции ядерного урегулирования Ольга Кошарная.

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Чем грозит отсутствие энергоснабжения ЧАЭС?

Сейчас МАГАТЭ и украинские эксперты не контролируют ситуацию на ЧАЭС, ведь там не работают системы автоматического ядерного контроля. А отсутствие электричества и топлива на станции может привести к взрыву и пожару.

На атомной станции обязательно должны работать системы вентиляции и насосы для бассейна. Если из-за оккупантов герметичность бассейна с ядерными отходами будет нарушена, то начнется ядерная реакция. Произойдет водородный взрыв и распространение радиации.

"Вследствие воздействия гамма-излучения на воду в отработавшей сборке идет производство водорода. И при достижении определенного объемного процента, при отсутствии вентиляции, которая не работает без электричества, возможен взрыв и пожар", – сказала Кошарная.

Эксперт добавила, что насосы нужны для того, чтобы постоянно подавать воду в бассейн. Вода в нем снимает остаточное тепловыделение. Когда в резервуарах останется всего 25% от первоначального уровня, запустится цепная ядерная реакция.

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"Тогда эти сборки разогреются, расплавятся и вместе с водородным взрывом будет распространение радиации", – объяснила Кошарная.

Она уточнила, что работники Укрэнерго готовы возобновить подачу электроэнергии, но оккупанты не пропускают их и даже стреляют над головами рабочих.

Если будет взрыв, кто пострадает?

В случае взрыва на Чернобыльской АЭС, по словам Кошарной, в первую очередь пострадают жители Украины и Беларуси. Также облако с радиационными частицами может распространиться в России. Если же ветер будет северо-восточный, то оно пойдет на европейские страны.

Ситуация в Чернобыльской зоне

24 февраля россияне захватили Чернобыльскую атомную станцию. Персонал станции находится в заложниках. Об этом сообщила советник командующего Сухопутными войсками ВСУ Алена Шевцова.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что после жестокого боя наш контроль над Чернобыльской площадкой утрачен.

"Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно. После абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности. Это одна из серьезнейших угроз Европе сегодня. Зная привычки россиян, наверняка они уже готовят провокационные вещи на ЧАЭС: пли воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти, безусловно, опаснейшие объекты", – сказал он.

Вскоре в Чернобыльской зоне зафиксировали увеличение радиации. По информации Госинспекции ядерного регулирования Украины, в результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне отчуждения пока невозможно.

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