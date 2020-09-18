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Авария в Чабанах: газопровод восстановили

18 сентября, 09:35

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Работы по ликвидации последствий разгерметизации продолжаются

Газопровод в поселке Чабаны под Киевом, где недавно произошел прорыв, восстановлен. По нему уже можно пустить газ.

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"По состоянию на 7 часов 18 сентября газопровод восстановлен для транспортировки газа. Работы по ликвидации последствий разгерметизации продолжаются", – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Напомним, газовую трубу в Чабанах прорвало в ночь на вторник 15 сентября.

Ранее мы сообщали, что в полиции рассказали о расследовании аварии на газопроводе под Киевом. А также уточнили, что уголовное производство открыли по статье "о повреждении объектов магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов".

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Кроме того, авария в Чабанах разоблачила проблемы с Генпланом земли. Участок принадлежит Государственной академии аграрных наук, и за нее сейчас идут суды. И, несмотря на это, там могут появиться стадион и даже многоэтажка. Так изображено на Генплане.

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Также новости "Сегодня" писали, что первые сообщения о взрыве газа в поселке под Киевом появились после полуночи. В соцсетях писали о том, что в домах дрожат оконные стекла, и о звуках взрыва. Сильный гул слышали даже на столичной Соломенке.

Очевидцы опубликовали в интернете соответствующее видео:

Гул от взрыва газопровода в Чабанах

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