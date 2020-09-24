Українська
$ 28,19
32,96
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Взятка мясом и вином: в Киеве нарушительница ПДД находчиво пыталась подкупить копов (видео)

24 сентября, 10:55

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Женщина стала уговаривать патрульных поехать отдохнуть с ней, когда ее остановили

Вместо штрафа составления протокола предлагала поехать отдохнуть. Именно так откупиться от полиции пыталась пьяная девушка-водитель в Киеве.

Реклама

Нарушительницу заметили, когда она ехала, виляя по проезжей части. Когда за ней выдвинулась патрульная полиция, водитель попыталась скрыться в подземном паркинге. Но ее догнали. Чтобы не избежать наказания, женщина начала приглашать патрульных в гости – мяса пожарить и вина выпить. Невозмутимая полиция не соблазнилась. На водительницу составили протокол.

А тем временем в правительстве сообщают о том, что на украинских дорогах появятся новые камеры фотофиксации нарушений ПДД. В Государственном агентстве инфраструктурных проектов планируют установить еще 220 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения до конца 2020 года. Также полицейские также получат тестовые комплексы системы "Фантом".

В тренде
В Киеве прямо на дороге сгорел байк: видео

Напомним, в 2019 году около тысячи водителей подали в суд на полицейских из-за радаров TruCam. Водители считают, что им приписывают чужие нарушения.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

взятка ПДД полиция полицейские

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Киев на ужесточенном карантине: будут ли работать спортивные школы
Киев на ужесточенном карантине: будут ли работать спортивные школыДругие новости
Снова сядем на карантин: Кличко пригрозил заведениям Киева из-за несоблюдения правил
Снова сядем на карантин: Кличко пригрозил заведениям Киева из-за несоблюдения правилДругие новости
В больнице Киева пациенту с COVID-19 предложили
В больнице Киева пациенту с COVID-19 предложили "место" в коридореДругие новости
Сменила замки и не отдает вещи: в Киеве разразился скандал из-за арендованной квартиры (видео)
Сменила замки и не отдает вещи: в Киеве разразился скандал из-за арендованной квартиры (видео)Другие новости
Украинский паркурист совершил прыжок между движущимися грузовиками: видео
Украинский паркурист совершил прыжок между движущимися грузовиками: видеоДругие новости
Как и чем подтверждается качество продуктов в магазинах
Как и чем подтверждается качество продуктов в магазинах "АТБ"Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять