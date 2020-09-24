Взятка мясом и вином: в Киеве нарушительница ПДД находчиво пыталась подкупить копов (видео)

Женщина стала уговаривать патрульных поехать отдохнуть с ней, когда ее остановили

Вместо штрафа составления протокола предлагала поехать отдохнуть. Именно так откупиться от полиции пыталась пьяная девушка-водитель в Киеве.

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Нарушительницу заметили, когда она ехала, виляя по проезжей части. Когда за ней выдвинулась патрульная полиция, водитель попыталась скрыться в подземном паркинге. Но ее догнали. Чтобы не избежать наказания, женщина начала приглашать патрульных в гости – мяса пожарить и вина выпить. Невозмутимая полиция не соблазнилась. На водительницу составили протокол.

А тем временем в правительстве сообщают о том, что на украинских дорогах появятся новые камеры фотофиксации нарушений ПДД. В Государственном агентстве инфраструктурных проектов планируют установить еще 220 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения до конца 2020 года. Также полицейские также получат тестовые комплексы системы "Фантом".

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Напомним, в 2019 году около тысячи водителей подали в суд на полицейских из-за радаров TruCam. Водители считают, что им приписывают чужие нарушения.

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