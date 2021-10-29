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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

"Я не стадо!": как киевляне относятся к красной зоне – опрос (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
29 октября, 17:19
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Некоторые уже давно вакцинировались и готовы к новым правилам карантина, а кто-то настроен категорично
Жители Киева готовятся к ужесточению карантина.
Жители Киева готовятся к ужесточению карантина. / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 ноября Киев переходит в красную зону карантина. В городе будет действовать ряд ограничений, но их смогут избежать вакцинированные жители столицы.

Сайт "Сегодня" узнал, готовы ли киевляне к новому локдауну.

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Всегда готовы

Мы прошлись центральными улицами Киева и поспрашивали у прохожих, есть ли у них прививки от коронавируса.

У многих есть сертификаты. В частности, у государственных служащих. Положительный ответ дали много молодых людей.

Кто-то успел вакцинироваться как раз к приходу локдауна в столицу: "Сегодня забираем сертификат".

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Еще одна жительница столицы не успела завершить курс вакцинации, но положительно относится к самому процессу. На вопрос, вакцинировалась ли она, ответила "Да, но пока меня только одна прививка".

Кроме того, среди вакцинированных и участница протеста SaveФОП.

"Мы всегда готовы (к локдауну, – ред.). У нас есть все: маски, антисептики. И еще – мы вакцинированы. Паспорта с собой и сертификаты обязательно. Нас же первых проверят. Надо же нас как-нибудь отсюда выгнать", – шутит она.

Но готовы не все

Некоторые, отворачиваясь, говорят, что у них нет сертификата. Среди них есть и молодые, и агрессивно настроенные "думающие" люди.

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"Нет сертификата, я не готова. Нет, я не буду вакцинироваться. Потому что я мыслящий человек, а не стадо овец", – сказала нам жительница Киева довольно спокойным голосом.

В то же время, она не ответила, что будет делать, когда в столицу придет локдаун.

Какие ограничения вводят в Киеве?

Только с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом можно будет посещать:

  • кафе, рестораны,
  • отели,
  • учреждения защиты,
  • спортзалы, фитнес-центры,
  • ЦНАПы,
  • управления труда и соцзащиты,
  • управления Пенсионного фонда,
  • проводить массовые мероприятия,
  • посещать ТРЦ (ребята смогут посещать ТРЦ только с родителями, которые вакцинированы или у них есть ПЦР-тест).

Городской транспорт Киева будет перевозить только вакцинированных граждан, детей до 18 лет и тех, кто сделал ПЛР-тест, антиген-тест, получил первую дозу вакцины или у кого есть сертификат о выздоровлении.

Ранее мы писали:

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