"Я русская, со мной Бог". Блогер из Киевской области решила хайпонуть на теме украинского языка (видео)

Блогер Диана Калеганова. Фото: kaleganovaa/Instagram
18-летняя жительница Ирпеня Киевской области Диана Калеганова негативно высказывалась об украинском языке. Видео, которое она записала вызвало волну негатива и угроз от подписчиков.
Свои размышления по поводу государственного языка девушка, опубликовала в Stories Instagram.
На своем фото она оставила подпись: "Просто я бы бл**дь на х** запретила еб***й украинский язык".
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"Тебе моя фамилия ни о чем не говорит? Калеганова? Я русская! Со мной Бог", – говорит она на видео.
Видео 18+
В ответ на критику со стороны проукраински настроенных граждан владелица страницы заявила, что "остается при своем мнении".
"Украинский язык мне не импонирует, я буду говорить на русском. Это не пропаганда, ничего такого, просто мне так комфортно", – говорит девушка.
Она отметила, что в ее сторону продолжают поступать угрозы о расправе над ней и ее семьей. Позже девушка закрыла свой аккаунт от посторонних.
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