"Я русская, со мной Бог". Блогер из Киевской области решила хайпонуть на теме украинского языка (видео)

После слов девушке и ее семье начали поступать угрозы от проукраински настроенных граждан

Блогер Диана Калеганова. Фото: kaleganovaa/Instagram

18-летняя жительница Ирпеня Киевской области Диана Калеганова негативно высказывалась об украинском языке. Видео, которое она записала вызвало волну негатива и угроз от подписчиков.



Свои размышления по поводу государственного языка девушка, опубликовала в Stories Instagram.

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На своем фото она оставила подпись: "Просто я бы бл**дь на х** запретила еб***й украинский язык".

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"Тебе моя фамилия ни о чем не говорит? Калеганова? Я русская! Со мной Бог", – говорит она на видео.

Видео 18+

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В ответ на критику со стороны проукраински настроенных граждан владелица страницы заявила, что "остается при своем мнении".

"Украинский язык мне не импонирует, я буду говорить на русском. Это не пропаганда, ничего такого, просто мне так комфортно", – говорит девушка.

Она отметила, что в ее сторону продолжают поступать угрозы о расправе над ней и ее семьей. Позже девушка закрыла свой аккаунт от посторонних.

Напомним, ранее в Харькове задержали ютубера Дениса Галагурю, который создал блог "Мистер Хам".

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А также мы сообщали, что киевская блогерша Мария Семенова, которая недавно с друзьями устроила вечеринку и погром в номере отеля, вышла в прямой эфир во время новой вечеринки.