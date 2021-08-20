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Ядовитая зелень уничтожает Днепр: что происходит в районе Киева (фото, видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
20 августа, 16:06
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В зеленой жиже вся береговая линия Русановского канала
Следы от зелёной воды видно даже по мостом Патона / Фото: коллаж "Сегодня"
Следы от зелёной воды видно даже по мостом Патона / Фото: коллаж "Сегодня"

Украинцы обсуждают ужасное состояние реки Днепр в Черкасах. Она приобрела ядовито-зеленый цвет. Фото собачки, которая искупалась в воде обсуждают многие пользователи социальных сетей.

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Сайт "Сегодня" решил проверить, что происходит с Днепром в районе Киева.

Стоит отметить, что не все так ужасно, как в Черкасах, но участков з ядовитой зеленью предостаточно.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"
Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"
Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

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В зелёной жиже вся береговая линия Русановского канала. В воде плавает пластиковый мусор. Впрочем, это не пугает местных рыбаков, которые сидят с удочками в начале канала.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"
Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"
Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

По словам рыбаков, зелёной воды было ещё больше, но она ушла после того как массово сбросили воду из Киевского водохранилища. Следы от зелёной воды видно даже по мостом Патона, а в некоторых местах в ней утопает пребрежная акватории реки. Так что позеленеть могут и киевские собаки, если залезать в такую воду.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"
Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

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Фото: Александр Марущак, "Сегодня"
Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"
Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"
Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

"Спроектированные в 60-х годах прошлого века очистные сооружения большинства водоканалов Украины не были рассчитаны на очистку сточных вод от фосфатов, поскольку они тогда не использовались в таком количестве. Учитывая изношенность очистных сооружений и устарелость технологий, использующих украинские водоканалы, достичь европейских нормативов качества очистки от фосфатов сточных вод будет возможно только после реконструкции и модернизации очистных сооружений ", – прокомментировали в "Киевводоканале".

Отметим, что зеленые островки – это два вида водных растений, которые традиционно растут по соседству в Днепре. Они произрастают на мелководье, где практически нет течения.

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