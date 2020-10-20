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Ярмарки в Киеве: где будут торговать продуктами 24-25 октября

20 октября, 08:55

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Фермеры будут торговать во всех районах города

В Киеве на этих выходных, 24-25 октября, пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

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Об этом сообщает КГГА.

24 октября:

  • в Деснянском районе – ул. Марины Цветаевой;
  • в Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
  • в Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;
  • в Днепровском районе – б-р Игоря Шамо, 2-12;
  • в Печерском районе – ул. Екатерины Билокур;
  • в Подольском районе – ул. Степана Бандеры;
  • в Святошинском районе – ул. Григоровича-Барского, 7
  • в Соломенском районе – ул. Стадионная;
  • в Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

25 октября:

  • в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева;
  • в Печерском районе – ул. Джона Маккейна;
  • в Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38.

Как мы писали ранее, киевляне стали меньше ходить в рестораны, кинотеатры, магазины одежды и бытовой техники – но на продуктах экономят в последнюю очередь.

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Напомним, как изменились цены и зарплаты за пять лет – эксперты рассказали, ждать ли скачка цен.

Из-за коронавируса на столичных ярмарках усилена защита:

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Киев ярмарка сельхозпроизводство

Источник: Сегодня

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