Ярмарки в Киеве: где будут торговать продуктами 24-25 октября

В Киеве на этих выходных, 24-25 октября, пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки.
Об этом сообщает КГГА.
24 октября:
- в Деснянском районе – ул. Марины Цветаевой;
- в Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
- в Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;
- в Днепровском районе – б-р Игоря Шамо, 2-12;
- в Печерском районе – ул. Екатерины Билокур;
- в Подольском районе – ул. Степана Бандеры;
- в Святошинском районе – ул. Григоровича-Барского, 7
- в Соломенском районе – ул. Стадионная;
- в Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
25 октября:
- в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева;
- в Печерском районе – ул. Джона Маккейна;
- в Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38.
Как мы писали ранее, киевляне стали меньше ходить в рестораны, кинотеатры, магазины одежды и бытовой техники – но на продуктах экономят в последнюю очередь.
Напомним, как изменились цены и зарплаты за пять лет – эксперты рассказали, ждать ли скачка цен.
Из-за коронавируса на столичных ярмарках усилена защита:
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