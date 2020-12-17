За год Киев выделил 386 млн на борьбу с коронавирусом

В 2020 году столица выделила почти 386 млн грн из резервного фонда и бюджета города на борьбу с коронавирусом. И еще миллиард гривен выделили на доплаты медикам.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил, отчитываясь о результатах работы городской власти 2020 года.
"Всего в Киеве для приема больных коронавирусом в 29 медучреждениях определено более 4,9 тысячи коек. Сегодня больных коронавирусом принимают в 23 коммунальных медицинских учреждения, где подготовили 4000 коек. Из них подачей кислорода оборудованы более 2000 коек. И мы продолжаем увеличивать их количество", – рассказал Кличко.
На сегодня в коммунальных медучреждениях столицы – более 460 аппаратов искусственной вентиляции легких и более 500 концентраторов кислорода. А также четыре коммунальные ПЦР-лаборатории и 54 аппарата для проведения ИФА-исследований.
Он подчеркнул, что кризис, который вызвала пандемия коронавируса, очень сильно бьет по бюджету столицы.
Ранее мы писали, что 400 млн гривен будут использованы до конца года для обеспечения лечения больных COVID-19.
Напомним, всего инфекцию подтвердили у 931 751 человека. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 252 украинца (всего – 15 996). Вылечить удалось 548 356 инфицированных (12 939 – за последние сутки).
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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