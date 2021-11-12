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За карантином в Киеве будут следить жестче: что грозит нарушителям

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
12 ноября, 11:47
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С 1 ноября Киев находится в красной зоне адаптивного карантина
В районах города будет несколько рабочих групп с проверками / Коллаж "Сегодня"
В районах города будет несколько рабочих групп с проверками / Коллаж "Сегодня"

Во всех районах Киеваусиливают контроль над соблюдением противоэпидемических мер в условиях красной зоны.

Об этом сообщает КГГА.

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Подробности

Количество рабочих групп, которые будут контролировать соблюдение правил, увеличат до 4 в каждом районе города.

В рабочих группах будут должностные лица районных государственных администраций, работники Госпродпотребслужбы, полиция и "Муниципальная охрана".

Ограничения в Киеве

С 1 ноября Киев находится в красной зонеэпидемической опасности распространения COVID-19. В городе действуют суровые противоэпидемические ограничения.

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За нарушение карантинных ограничений предусмотрена ответственность по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушители будут платить штрафы. Для граждан – от 17000 до 34000 гривен, а для должностных лиц – от 34000 до 170000 гривен.

Список ограничений в столице

  • Работают бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т. д.), ЦНАПы и прочие организации при наличии полностью вакцинированного персонала. Посещать такие места могут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест;
  • Учебный процесс возобновился в дистанционном режиме с 1-го по 11-й класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации;
  • Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест;
  • Детские садики работают при условии 100% вакцинации всего персонала;
  • Общественный транспорт работает. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

Статистика коронавируса в Украине

За сутки 10 ноября в Украине зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаевCOVID-19. Заболело детей – 1616, медработников – 468

За прошлые сутки госпитализировали 4318 человек, кроме этого, зафиксировали 750 летальных случая. Выздоровели 21 941 человек.

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