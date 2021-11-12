За карантином в Киеве будут следить жестче: что грозит нарушителям

Во всех районах Киеваусиливают контроль над соблюдением противоэпидемических мер в условиях красной зоны.
Об этом сообщает КГГА.
Подробности
Количество рабочих групп, которые будут контролировать соблюдение правил, увеличат до 4 в каждом районе города.
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В рабочих группах будут должностные лица районных государственных администраций, работники Госпродпотребслужбы, полиция и "Муниципальная охрана".
Ограничения в Киеве
С 1 ноября Киев находится в красной зонеэпидемической опасности распространения COVID-19. В городе действуют суровые противоэпидемические ограничения.
За нарушение карантинных ограничений предусмотрена ответственность по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушители будут платить штрафы. Для граждан – от 17000 до 34000 гривен, а для должностных лиц – от 34000 до 170000 гривен.
Список ограничений в столице
- Работают бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т. д.), ЦНАПы и прочие организации при наличии полностью вакцинированного персонала. Посещать такие места могут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест;
- Учебный процесс возобновился в дистанционном режиме с 1-го по 11-й класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации;
- Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест;
- Детские садики работают при условии 100% вакцинации всего персонала;
- Общественный транспорт работает. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.
Статистика коронавируса в Украине
За сутки 10 ноября в Украине зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаевCOVID-19. Заболело детей – 1616, медработников – 468
За прошлые сутки госпитализировали 4318 человек, кроме этого, зафиксировали 750 летальных случая. Выздоровели 21 941 человек.