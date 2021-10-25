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За парты – без оружия: на входах в школы Киева установят металлодетекторы

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
25 октября, 20:06
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Сейчас определяется список школ, в которых первыми появятся металлодетекторы при входе
В школах Киева начнут устанавливать металлодетекторы.
В школах Киева начнут устанавливать металлодетекторы. / Фото: Коллаж: Сегодня

В школах Киева установят металлодетекторы. Сначала это будет пилотный проект в нескольких учебных заведениях, а уже через пару лет такие устройства могут появиться на входах во все школы.

Об этом сообщает прокуратура города Киева.

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Для чего проверять школьников

С такой инициативой обратилась прокуратура в Киевсовет. Правоохранители уверены – подобные мероприятия предупредят возможные уголовные правонарушения, совершенные как детьми, так и по отношению к ним.

Металлодетекторы помогут предотвратить попадания оружия в школы – а именно патронов, гладкоствольного и нарезного оружия или холодного оружия.

Когда установят

Прокуратура попросила городские власти закупить и установить металлодетекторы. Депутаты Киевсовета инициативу поддержали и предоставили соответствующие поручения.

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Далее будут определены критерии выбора школ для внедрения пилотного проекта. После чего детекторы установят.

"Если инициатива докажет эффективность и будет положительно воспринята родителями, учителями и детьми, Киевсовет рассмотрит вопрос ее возможной имплементации во всех учебных заведениях столицы" , – добавили в прокуратуре.

Каникулы в школах Киева

В столице могут продолжить школьные каникулы на две недели. Но также власти рассматривают введение дистанционного обучения.

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"О второй недели будет принято дополнительное решение: либо продолжение осенних каникул, или дистанционное обучение" , – говорится в сообщении.

В то же время детские сады в "красной зоне" будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.

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