За парты под сирены. Как в Киеве планируют начать учебный год в школах

Чиновники говорят, что готовы начать учебный год в режиме офлайн. Сейчас проверяют наличие укрытий во всех 422 школах Киева – завозят воду и медикаменты

Разрушенная школа в Киевской области/заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский

Власти Киева заявили, что город будет готов начать учебный год стандартно, 1 сентября, в режиме офлайн. Это означает, что дети могут сесть за парты. Но многих родителей пугает вероятность новых ракетных ударов по столице. Люди откровенно боятся опускать своих детей в школы. Что сейчас происходит в учебных заведениях Киева и готовы ли они к работе в условиях войны, выяснял сайт "Сегодня".

Что говорят в департаменте образования?

В департаменте образования и науки КГГА заявляют, что самая главная задача на новый учебный год – это безопасность учащихся и учителей. Именно эта тема стала основной в подготовке школ.

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В первую очередь, прилегающие к учебным заведениям территории будут проверены специалистами ГСЧС на наличие взрывоопасных предметов.

"Продолжаются проверки объектов укрытия школ – там должны быть подготовлены запасы воды, медикаментов и всего необходимого. Для тех школ, где укрытия нет, подготовлено и будет проверено укрытие в шаговой доступности. Перед началом учебного года во всех школах пройдут необходимые тренировки с учителями и детьми по поводу действий во время воздушной тревоги", – отметила директор департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.

Также она добавила, что дети, которые по тем или иным причинам не имеют возможности вернуться в Киев, будут учиться дистанционно.

"Мы понимаем, что далеко не все могут вернуться за парты, а некоторые даже остались на оккупированной территории. Именно поэтому мы должны быть максимально гибкими и дать возможность юным украинцам продлить обучение в наших школах и по нашей стандартной программе", – подчеркнула Елена Фиданян.

Что говорят родители?

В социальных сетях родители пишут, что не будут отправлять детей в школу. Все помнят последствия ракетного удара по территории детского сада в Шевченковском районе, который произошел в минувшее воскресение.

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"Мне страшно отпускать своего ребенка в школу. У нас укрытие находится в соседнем здании, но туда еще нужно добежать. Это означает, что целый день я не смогу нормально работать, а думать, как там мой сын – успел забежать в укрытие или нет", – пишет киевлянка Ольга.

Жители столицы говорят про абсурдность планов начать учебный год в режиме офлайн и приводят свои аргументы.

"Укрытие на 2000 учащихся плюс учителя? Серьезно? Но ок, допустим. А сколько времени нужно, чтобы вся эта толпа спустилась в убежище, а потом поднялась? Пару часов? Ну и да, как отметили выше – коронавирус все сидят дома, а как ракеты – добро пожаловать в школу", – пишет Константин.

"Я учитель в прошлом и просто не понимаю, как можно взять на себя такую ответственность. Летящие из Беларуси ракеты делают это очень быстро. Пока я соберу всех своих учеников (теоретически) – мы не успеем выйти", – пишет Анна.

В КГГА говорят, что пока речь идет только о подготовке учебных заведений к новому учебному году. Окончательное решение по поводу того сядут ли киевские школьники за парты 1 сентября еще не принято.

Что проверяют в школах?

Сайт "Сегодня" пообщался на тему безопасности с заместителем главы КГГА Валентином Мондриевским. Он говорит, что безопасность учебных заведений города сейчас на первом месте. Чиновники инспектируют и инвентаризируют все столичные учебные заведения. Подготовка к открытию первого сентября ведется во всех 422 школах Киева.

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"Мы готовим укрытия в тех школах, где необходимо организовать учебный процесс. Сейчас инспектируем и инвентаризируем все учебные заведения города. Думаю, этот процесс будет идти до средины июля. И к концу месяца мы будем иметь перечень учебных заведений, которые готовы принять детей в своих стенах, а также знать количество детей, которых планирует принять каждая из проверенных школ", – сообщил сайту "Сегодня" замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

Каждый принимает свое решение

Мы уточнили у замглавы КГГА, что многим родителям страшно отдавать ребенка в школу, учитывая возможность новых ракетных ударов со стороны оккупантов.

"Это всех пугает, поскольку – война. Послушайте, мы же не можем принять решение за родителей. Мы готовим все учебные заведения с максимальным учетом всех норм безопасности, а родители принимают те решение, которые они принимают. Каждый принимает свое решение", – прокомментировал страхи родителей Валентин Мондриевский.

Сколько школ с бомбоубежищами?

Мы поинтересовались у заместителя главы КГГА о количестве школ в Киеве, в которых есть бомбоубежища. Он пояснил, чтобы ответить на данный вопрос, сейчас и проводится инвентаризация.