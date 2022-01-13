За рулем был Копперфильд? В Киеве маршрутка загадочно "перелетела" через забор (фото)

На Троещине в Киеве маршрутка оказалась на пешеходной зоне за забором. Транспортное средство заметили недалеко от конечной остановки. На место вызвали патрульных, которые уже оштрафовали водителя.
Фото появились в telegram-канале Киев Оперативный.
Подробности
"Какая-то неизвестная инопланетная сила перебросила через забор на пешеходную зону маршрутное такси (#KA9076BM)", – пишут в социальных сетях.
Далее по теме
На пешеходную зону нет ни заезда, ни выезда. Неизвестно, как именно там оказалась маршрутка.
Кто виноват?
Также в социальных сетях пишут, что транспорт работает на маршруте №580. Но в транспортной компании, которая его обслуживает, опровергают эту информацию.
"Это не наша маршрутка. На ней нет никаких опознавательных знаков. Вообще не понятно, что это за автобус и как он оказался за забором. На нашем предприятии никогда такого автобуса не было. Скорее всего это нелегальная маршрутка. Водитель отказывается что-либо говорить, лишь сказал, что не работает на маршруте", – сообщил сайту "Сегодня" директор компании перевозчика.
Водителя накажут?
На место вызвали полицию. Патрульные уже оштрафовали водителя. Также приехала спецтехника, которая убрала маршрутку с пешеходной зоны.
Ранее мы писали:
- Патрульные заметили неисправный автобус "Богдан", который вез пассажиров. Во время общения с водителем инспекторы заметили, что он пьяный.
- В Николаеве пьяный водитель маршрутки возил пассажиров. Мужчину остановили патрульные, когда увидели, что тот нарушал ПДД.