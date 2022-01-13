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За рулем был Копперфильд? В Киеве маршрутка загадочно "перелетела" через забор (фото)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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13 января, 14:59
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На место вызвали спецтехнику, которая убрала транспортное средство с пешеходной зоны
Водителя за нарушение уже оштрафовали патрульные / Коллаж "Сегодня"
Водителя за нарушение уже оштрафовали патрульные / Коллаж "Сегодня"

На Троещине в Киеве маршрутка оказалась на пешеходной зоне за забором. Транспортное средство заметили недалеко от конечной остановки. На место вызвали патрульных, которые уже оштрафовали водителя.

Фото появились в telegram-канале Киев Оперативный.

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Подробности

"Какая-то неизвестная инопланетная сила перебросила через забор на пешеходную зону маршрутное такси (#KA9076BM)", – пишут в социальных сетях.

На пешеходную зону нет ни заезда, ни выезда. Неизвестно, как именно там оказалась маршрутка.

В Киеве маршрутка оказалась на пешеходной зоне за забором. Фото: Киев Оперативный
В Киеве маршрутка оказалась на пешеходной зоне за забором. Фото: Киев Оперативный

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Кто виноват?

Также в социальных сетях пишут, что транспорт работает на маршруте №580. Но в транспортной компании, которая его обслуживает, опровергают эту информацию.

"Это не наша маршрутка. На ней нет никаких опознавательных знаков. Вообще не понятно, что это за автобус и как он оказался за забором. На нашем предприятии никогда такого автобуса не было. Скорее всего это нелегальная маршрутка. Водитель отказывается что-либо говорить, лишь сказал, что не работает на маршруте", – сообщил сайту "Сегодня" директор компании перевозчика.

В Киеве маршрутка оказалась на пешеходной зоне за забором. Фото: Киев Оперативный
В Киеве маршрутка оказалась на пешеходной зоне за забором. Фото: Киев Оперативный

Водителя накажут?

На место вызвали полицию. Патрульные уже оштрафовали водителя. Также приехала спецтехника, которая убрала маршрутку с пешеходной зоны.

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В Киеве маршрутка оказалась на пешеходной зоне за забором. Фото: Киев Оперативный
В Киеве маршрутка оказалась на пешеходной зоне за забором. Фото: Киев Оперативный

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