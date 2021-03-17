За шаг до локдауна: в КГГА рассказали, чего ожидать в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица находится за шаг до локдауна. Мы решили узнать, что планируют в горгосадминистрации, и пообщались с первым заместителем главы КГГА Николаем Поворозником.

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- Мэр сделал серьезное заявление о возможности введения локдауна в Киеве. На какой период он будет введен? Будет ли остановлена работа транспорта?

- Все зависит от того, какой будет эпидемиологическая ситуация в городе. На данный момент она очень сложная. Каждый день у нас больше сотни госпитализированных больных. И больше тысячи новых случаев заболевания. Такие темпы распространения инфекции ни к чему хорошему не приведут...

Мы уже обратились в Кабмин – там принимается решение о зонах карантина по территориям регионов. Нужно принять взвешенное решение. И не ухудшать ситуацию. Например, на завтра в Киеве запланирован футбольный матч, на который съедется куча болельщиков со всей страны! Я считаю, что при такой сложной ситуации – это совершенно неправильно.

- Если локдаун будет введен, то на какой срок – неделя или две?

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- Это все обсуждается. Есть разные варианты. Но все, повторюсь, зависит от эпидемиологической ситуации в городе. И решение о сроках зависит напрямую от этого. Вопрос ведь не в неделе или двух.

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Вопрос в том, если и закрывать город, то необходимо, чтобы это принесло позитивный результат. В данном случае должна разорваться цепочка распространения инфекции, а также разгрузиться медицинская система. Просто закрыться, лишь бы закрыться, – это неправильно.

- Символично, что ровно год назад в Киеве начался жесткий карантин – по решению Кабмина остановили работу столичного метрополитена. Люди начали массово скупать гречку и туалетную бумагу. Не повторится ли паника сейчас?

- Я думаю, что паника не повторится. Мы все уже привыкли жить в условиях пандемии. С одной стороны, мы боимся паники, а с другой – ходим на футбол, ездим на отдых, стоим все месте на подъемнике… не носим маски в помещении, хотя это элементарные правила защиты от инфекции.

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Но в то же врем, боимся локдауна, чтобы не дай Бог он не был введен. Так не бывает, увы. В Киеве сейчас заполнены больницы, на Закарпатье – просто беда. Пока конкретных дат локдауна у нас нет, но мы точно будем об этом говорить после принятия окончательного решения. Однозначно, это не будет с сегодня на завтра. Но уверен, решение будет приниматься в ближайшее время.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве может снова начаться локдаун.

Тем временем во Львове с 19 марта уже вводят усиленный карантин. Локдаун будет действовать девять дней.

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