За три ночи кошмара: под университетом Шевченко прошла акция из-за никотиновой вечеринки (фото, видео)

Акция возле Красного корпуса университета им. Шевченко. Фото: "Сегодня"

Возле Красного корпуса Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко сегодня прошла акция "Директора Ботсада им. Фомина – к ответственности за три ночи кошмара". Митинг прошел в связи с незаконным проведением на территории объекта природно-заповедного фонда никотиновой вечеринки "Космические ночи платинум".

Киевляне жаловались на дым и громкую музыку

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Как утверждают участники акции, данное мероприятие привело к тотальному задымлению ботсада и прилегающих кварталов удушливым дымом, оглушающей музыки и нанесения вреда птицам и другим животным, которые живут в ботсаду.

По словам главы общественной организации "Барви життя" Лидии Гончаренко, это была встреча вейперов. А организаторы сказали, что им дали разрешение в университете Шевченко.

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"Ко мне обратились жители Саксаганского, потому что почувствовали сильное задымление и было слышно сильные музыкальные децибелы. Я увидела, что это с ботсада Фомина. Я поднялась и увидела, что очень много людей – где-то 500, а то и 1000 стоят в очереди, чтобы зайти в научную часть. Хочу сказать, что туда просто так не зайти, вас туда не пропустят. Но люди стояли", – говорит Гончаренко. .

Что говорят в университете Шевченко

Руководство университета заявляет, что не знали о том, что на вечеринке будет никотин или алкоголь, а также громкая музыка.

"Мы получали соответствующе прошение от организаторов про проведение кинопоказа, который имеет образовательные цели и небольшую выставку. Про какие-то вечеринки или алкоголь на территории ботсада, тем более в научной части не шла речь. Ведь ботсад имеет и открытую территорию, где люди прогуливаются и можно проводить разного рода мероприятия. Тем более документ был на другие даты и с руководством не согласовали перенос этих дат. Нас не предупреждали про задымление", – говорит проректор университета Шевченко Инна Степанец.

Ранее мы писали, что в Одесском ботсаду изуродовали уникальные растения.

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