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Задержание руководителя тюрьмы "Изоляция" в Киеве: появились первые подробности

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
9 ноября, 12:47
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Денису Куликовскому будут избрать меру пресечения
Мужчину задержали сегодня / Коллаж "Сегодня"
Мужчину задержали сегодня / Коллаж "Сегодня"

СБУ задержала в Киеве бывшего боевикатеррористической организации "ДНР" Дениса Куликовского в рамках ранее открытого уголовного производства по 4 статьям Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает СБУ.

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Подробности

Мужчину доставят в суд для избрания меры пресечения, а также для получения дополнительной информации о его противоправной деятельности.

Злоумышленник был задержан в рамках ранее открытого уголовного производства по 4 статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 149 (торговля людьми);
  • ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);
  • ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);
  • ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Кто такой Денис Куликовский

"Палыч" – главный палач тюрьмы "Изоляция" в Донецке – запомнился бывшим пленным своей жестокостью.

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Насиловал, унижал, бил и жестоко пытал заключенных. Сейчас собрано уже немало свидетельств освобожденных из этой тюрьмы "министерства госбезопасности ДНР", пишет Радио Свобода.

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