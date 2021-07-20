Загадки киевского метрополитена: секреты трех станций-близнецов (фото)

История трех станций метро. Фото: коллаж "Сегодня"

Три станции Киевского метрополитена – "Гидропарк", "Левобережная" и "Дарница" сами работники подземки называют "сестричками-близняшками". Они и вправду очень похожи. В подземке говорят, что они служат ярким примером воплощения типичной архитектуры с минимальным количеством художественных деталей. На момент открытия все три станции имели почти одинаковый вид и отличались одна от другой только цветом колон и мелкими элементами декора на них.

Шумный "Гидропарк"

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Пожалуй, это самая шумная станция столичной подземки в летнее время. Вокруг нее расположено множество увеселительный заведений, спортивных площадок и мест для отдыха.

Станция метро "Гидропарк" имеет два выхода. Но на полную мощность работает только один из них. Второй выход из "Гидропарка" открывают только на праздник Крещения зимой. А также летом по выходным и праздничным дням, чтобы отдыхающим было удобнее добираться к любимым зонам отдыха.

Станция метро "Левобережная". Фото: коллаж "Сегодня"

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Изначально станция планировалась, как сезонная. Поэтому была построена с одним вестибюлем – западным. Но из-за возросшего пассажиропотока в летний период в 1973 году к ней было достроено дополнительную платформу, которая использовалась до открытия второго выхода в 1987 году.

"Для строительства подземного перехода, который примыкает к восточному вестибюлю станции, использовали проходческий щит необычной формы. С его помощью был прорыт проход под автомобильной дорогой и колеями метрополитена. Движение поездов при этом не останавливалось", – рассказывают в Киевском метрополитене.

Зеленый цвет колон и потоп

Поскольку станция "Гидропарк" расположена среди большой зеленой зоны отдыха, ее колонны были облицованы керамической плиткой зеленого цвета с небольшими художественными майоликовыми вставками в виде ярких цветов.

Колоны на "Гидропарке". Фото: "Сегодня"

Интересно, что весной 1970 года станцию метро "Гидропарк" пришлось временно закрыть из-за масштабного паводка. Но работу этой ветки метро полностью метрополитен не прекращал. Поезда проходили станцию метро "Гидропарк" без остановок.

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Затопленная станция. Фото: архив

• Станция метро "Гидропарк"

• Была открыта 5 ноября 1965 года

• Архитекторы: Игорь Масленков, Вольдемар Богдановский

• Тип станции: наземная с дополнительной платформой

В 1965 году месте с тремя станциями метро было открыто автомобильное движение и по мосту Метро, который проектировал легендарный киевский инженер-мостостроитель Георгий Фукс.

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Это грандиозное сооружение длинной в 685 метров. Мост считается первой в мире железобетонной арочной конструкцией. Он строился в комплексе с Русановским мостом, который соединяет берега одноименной протоки. За многие годы эксплуатации мост Метро нуждается в срочном ремонте, и его планируют провести городские власти, потратив 60 миллионов евро.

"Левобережная"

Станция метро "Левобережная" очень похожа на своих соседок, но ее изюминка в том, что она имеет необычное расположение, а именно обустроена на эстакаде над проезжей частью.

Станция метро "Левобережная". Фото: "Сегодня"

Изначально ее колонны имели серо-голубой цвет и напоминали Днепр. Также колонны станции украшены керамикой с яркими цветами. Правда, во многих места плитка с цветами отсутствует, а сами цветы в трещинах.

Паслись коровы и козы

Из-за возросшего пассажиропотока в 1976 году вестибюли станции "Левобережная" пришлось расширить с пристройкой просторных кассовых залов.

Длительное время территория вокруг станции имела сельский вид. Возле забора метрополитена жители выпасали коров и коз. Их можно было лицезреть, проезжая в вагоне поезда. Живность с интересом всматривалась в окна вагонов. Высотных домов возле "Левобережной" длительное время не было, и она служила, как пересадочный транспортный узел. Увы, сейчас все кардинально поменялось.

Коза на "Левобережной". Фото: архив

• Станция метро "Левобережная"

• Была открыта 5 ноября 1965 года

• Архитекторы: Игорь Масленков, Вольдемар Богдановский

• Тип станции: наземная, частично расположена на эстакаде

Марафет к Евровидению

Кардинально станция изменилась пред финалом песенного конкурса Евровидения-2017, который проходил в Киеве в Международном выставочном центре. "Левобережная" изменилась до неузнаваемости.

Платформа станции "Левобережная". Фото: "Сегодня"

Станцию также приспособили для маломобильных групп населения. Кстати, это была первая масштабная реконструкция станции Киевского метрополитена.

"Дарница"

Последняя из станций-сестричек – "Дарница". Они имеет свой особенный цвет колон – кирпичный оттенок, и индивидуальный яркий рисунок на керамической плитке под потолком станции. Впрочем, сейчас вся красота на колоннах "Дарницы" спрятана под рекламой – пленкой затянуты все колоны станции.

Станция "Дарница". Фото: "Сегодня"

"Дарницу" несколько раз расширяли в связи с растущим пассажиропотоком.

В 2006 году станция получила второй выход и шикарный просторный вестибюль с эскалаторами. Он пользуется большой популярностью у пассажиров.

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Рядом со станцией "Дарница" расположено одноименное депо метрополитена, вагоноремонтный завод и много других служебных подразделений столичной подземки. Десятки колей соединяют станцию с электродепо "Дарница". Кстати, депо единственное в Киеве, которое имеет связь с железной дорогой для транспортировки вагонов метро с заводов, расположенных в других городах страны.

• Станция метро "Дарница"

• Была открыта 5 ноября 1965 года

• Архитекторы: Игорь Масленков, Вольдемар Богдановский

• Тип станции: наземная.

Ранее мы писали, что в Киевском метрополитене рассказали, когда построят метро на Виноградарь.

Также мы сообщали, что киевляне обсуждают застройку возле станции метро "Оболонь". Здесь рядом с входом в подземный переход, который ведет на станцию, возводят жилой высотный дом.