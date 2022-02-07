"Заказная атака". В КНУ ответили на скандал вокруг ректора

В университете слышали об опубликованных файлах, но не верят в их подлинность – мы спросили, что думают о скандале в КНУ

В КНУ отреагировали на скандал с бугровым / Фото: Коллаж: Сегодня

В КНУ им. Т. Шевченко заявили, что опубликованные якобы переписки ректора университета Владимира Бугрова – фейк. Анонимы начали информационную атаку, чтобы навредить имиджу университета.

Об этом сайту "Сегодня" заявили в приемной ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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В приемной сообщили, что господина Бугрова сейчас нет на месте.

"Владимира Анатольевича сейчас нет на месте. Он не на больничном – вернется через 1-1,5 часа, выехал по делам из здания университета. Сегодня у нас начнется заседание ученого совета, пока я вам не могу сказать, когда оно начнется и завершится", – сообщили сайту "Сегодня" в университете.

Там дополняют, что слышали о скандале вокруг имени ректора, но рекомендуют обратиться за разъяснениями в пресс-центр университета.

"Все что сейчас пишут в социальных сетях и СМИ – это заказная информационная атака, которая направлена на то, чтобы испортить репутацию ректора и вместе с этим навредить имиджу университета. Все это выглядит очень подозрительно и похоже на чей-то заказ. Ректор на работе, скоро начнется ученый совет", – добавили в пресс-службе КНУ.

Коротко о скандале

В конце января в Сети распространили файлы с якобы перепиской ректора КНУ Владимира Бугрова со студентками и сотрудницами университета. Там видно, что ректор якобы разговаривает с девушками о сексе и даже присылает им интимные фото.

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В Facebook Бугров рассказывал, что файлы в Сети – это грязная информационная кампания против него. Якобы таким образом недоброжелателя хотят заставить Бугрова покинуть должность ректора.