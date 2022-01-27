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Закроют ли школы и садики в Киеве на карантин? В КГГА ответили

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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27 января, 12:36
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/ Фото: Коллаж: Сегодня

Столичные школы и садики не закрываются на карантин. Решения о работе учебных заведений принимают руководители, в зависимости от уровня заболеваемости в заведении.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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За последние две недели ситуация с заболеваемостью детей и работников учебных заведений изменилась. Сегодня среди учителей и учеников болеют респираторными заболеваниями и коронавирусом чуть более одного процента.

"Городские власти позволяют руководителям школ самостоятельно принимать решения о переводе на дистанционную форму обучения классов или всего учебного заведения", – говорится в сообщении.

Такое решение позволит, с одной стороны, разорвать цепочку заболеваемости в заведениях, где уровень заболеваемости высок, и при этом не останавливать учебный процесс в заведениях, где детей и педагогов болеет мало.

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Новая вспышка коронавируса

В Украине началась очередная вспышка СOVID-19. Вчера, 19 января, в стране зафиксировали более 18 тысяч новых случаев. Этот показатель значительно выше за предыдущие. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"В Украине за вчера уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это свидетельствует о том, что в стране началась вспышка", - сказал он.

Ляшко уточнил, что эпицентром вспышки является Западная Украина.

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"Самая осложненная эпидситуация – в Ивано-Франковской области. Отрицательная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях", - сказал министр.

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