Закроют утеплителем? В Киеве может исчезнуть еще одна мозаика (фото)

На стене здания изображен пионер и учительница возле дерева, а также школьные принадлежности

Киевляне обсуждают судьбу мозаики времен социалистического модернизма, которая украшает здание гимназии № 136 на улице Энтузиастов. Люди переживают, что из-за утепления здания мозаику уничтожат. Так ли это, сайт "Сегодня" узнавал в гимназии.

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На стене изображен пионер и учительница возле дерева, а также школьные принадлежности.

"Сейчас идет утепление здания гимназии, но оно не касается той части стены на котором находится мозаика. Мы пока не планируем закрывать мозаику", – сообщили сайту "Сегодня" в гимназии.

Там подчеркивают, что судьба мозаики еще будет решатся – вопрос остается открытым.

Ранее мы писали, что в Киеве вспыхнул скандал из-за уничтожения мозаики на Печерске.

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Напомним, Хозяйственный суд Киева завершил рассмотрение дела о сносе надстройки скандального дома на Подоле, на улице Нижний Вал, 27-29, который киевляне уже давно прозвали "подольским монстром".

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