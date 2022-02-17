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Закрывайте окна! В Киеве резко ухудшится погода

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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17 февраля, 16:20
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В городе будет мокро и ветрено, однако температура сильно не упадет
Сегодня столицу накроет сильный ветер
Сегодня столицу накроет сильный ветер / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве ночью 18 февраля ожидается сильный ветер. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Синоптики передают уровень опасности – желтый.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Основные рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:

  • все окна плотно закрыть;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Ожидается потепление

Температура воздуха будет высокой. Даже ночью она будет превышать 0 градусов, ожидается +1+4 градуса.

А днем предполагается +5+11 градусов, в южной части весна будет явно забегать вне сезонной очереди, +9+14 градусов.

В восточных областях и на северо-востоке воздух будет свежее, ночью от 2 мороза до 2 тепла, днем 0+4 градуса.

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