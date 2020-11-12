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Замглавы отделения полиции Киева будут судить по делу Майдана

12 ноября, 00:05

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В 2014 году экс-следователь способствовал незаконному осуждению протестующего

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении действующего заместителя начальника отдела полиции – начальника следственного отделения одного из управлений полиции ГУ Нацполиции в Киеве, который во время Революции достоинства в январе 2014 года незаконно задержал и сфальсифицировал обвинение против одного из протестующих.

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Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

"В момент совершения преступления работал следователем райуправления ГУ МВД Украины в г. Киеве. Инкриминируется совершение по предварительному сговору группой лиц в января 2014 года незаконного препятствования проведению собрания, служебного подлога, превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, заведомо незаконного задержания, и привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.

По данным следствия, экс-следователь безосновательно 21 января 2014 задержал на улице Грушевского в Киеве протестующего, составил и подписал сообщение ему о подозрении в якобы совершении массовых беспорядков. Кроме того, он подделал и подал в районный суд столицы ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей, которое было противоправно удовлетворено судом.

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Напомним, в июле завершилось досудебное расследование в отношении двух бывших "беркутовцев" за незаконное препятствование проведению митингов на Майдане Независимости в 2013-2014 годах.

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Мы также сообщали, что беглого экс-президента Виктора Януковича заочно арестовали по делу о расстреле Майдана.

Все подробности в спецтеме Евромайдан 2013-2014

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