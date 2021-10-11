Киев в истории. Как менялся Центральный железнодорожный вокзал (фото)

Здание возродилось после крупного пожара, пережило войну и голодомор, а теперь в нем можно увидеть весь Киев

Центральный железнодорожный вокзал Киева всегда впечатлял пассажиров готическими формами/коллаж "Сегодня"

Центральный железнодорожный вокзал – это символические ворота в Киев. Через них проходят все, кто приезжает и уезжает из столицы. Пассажиры, которые прибывают в Киев по железной дороге, не всегда задумываются о здании, через которое они быстро проходят по дороге к метро или такси. Вокзал – это интереснейшее место в Киеве, которое имеет легендарную историю.

Сайт "Сегодня" проследил, как видоизменялся терминал за 150 лет.

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РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК

Самый первый Киевский железнодорожный вокзал был сооружен в 1868-1870 годах и представлял собой двухэтажное здание из желтого кирпича в стиле английской готики и напоминал рыцарский замок.

Если вы присмотритесь к старинным зданиям на улицах возле вокзала, то заметите, что они возведены в неоготическом стиле. Тогдашние зодчие с умом застраивали город – изящно, со вкусом и в одной стилистике.

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Так выглядел первый киевский железнодорожный вокзал/Фото: Музей истории Киева

ПЕРВЫЙ ПОЕЗД

Первый поезд из Балты прибыл на перрон Киевского вокзала 23 августа 1868 года. Его торжественно встречали киевляне, имевшие отношения к железной дороге. Здание вокзала и сам поезд были украшены флагами.

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Прибытие первого поезда на Киевский вокзал 23 августа 1868 года/фото Музей истории Киева

На колесах поезда было написано "Безак". Это фамилия Киевского генерал-губернатора Александр Безака. Благодаря его усилиям было установлено железнодорожное сообщение между Киевом и Москвой, Одессой и австрийской границей. Скончался Александр Безак в том же 1868 году, его похоронили на территории Киево-Печерской лавры.

Вокзал в Киеве выглядел, как настоящий английский замок/Фото: Музей истории Киева

Пассажиры обжили вокзал и территорию возле него. На старинных фото можно разглядеть возле здания вокзала десятки извозчиков, которые поджидают пассажиров. Они развозили приезжих по гостиницам и буквально дрались за клиента, если в город приезжала знатная особа. Тут существовали целые артели. У некоторых было по 10-15 экипажей, кузницы для подковки лошадей, конюшни.

СИЛЬНЫЙ ПОЖАР

Увы, но в начале прошлого века здание Киевского железнодорожного вокзала сильно пострадало от пожара. По какой причине это произошло, неизвестно. Здание к эксплуатации было непригодным. Киев длительное время оставался без вокзала, только в 1907 году выделили деньги на временный деревянный вокзал.

Фундамент под новое здание вокзала залили только в 1914 году, но из-за военных действий – начало Первой мировой войны, так и не достроили. Киевляне и гости города пользовались временным сооружением.

НОВОЕ ЗДАНИЕ И ГОЛОДОМОР

Нынешнее здание Центрального железнодорожного вокзала построили в 1927-1932 годах. Его фасадная часть стилизована под неоготику. На те времена он выглядел очень помпезно и необычно.

Так выглядело здание вокзала в довоенные годы/Фото: Музей истории Киева

Открытие вокзала совпало с Голодомором, который устроили в Украине. Киева голод практически не коснулся, но сюда в поисках еды и спасения приходили люди. По рассказам очевидцев, обессиленные граждане умирали на улицах. Их свозили в помещение недалеко от Центрального вокзала, а потом массово вывозили.

Когда началась Вторая мировая война, то с перрона Киевского железнодорожного вокзала киевляне уезжали на фронт.

Центральный вокзал Киева во время оккупации/Фото: Музей истории Киева

Во время Второй мировой войны здание сильно пострадало от бомбежек.

Так выглядело здание Центрального железнодорожного вокзала после войны/Фото: Музей истории Киева

После освобождения Киева в нем сделали ремонт. А в 70-х провели реконструкцию главного вестибюля.

Парковка автомобилей возле Центрального вокзала в советские времена/Фото: Музей истории Киева

ВЫНОС ЛЕНИНА И РЕКОНСТРУКЦИЯ

В 2001 году Центральный железнодорожный вокзал полностью реконструировали. Были перестроены платформы, отремонтированы крыша и здание вокзала. Из главного вестибюля убрали статую Ленина и советскую символику.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

ВЕСЬ КИЕВ ПОД ПОТОЛКОМ

Некоторые киевляне шутят, что если в главном вестибюле вокзала поднять голову, то можно увидеть все достопримечательности Киева и смело возвращаться домой, сказав, что в столице ты уже побывал. В верхней части вестибюля размещены яркие полотна, обрамленные лепниной: Мариинский дворец, Брама Заборовского, Художественный музей, Оперный театр.

/ Фото: Сегодня

Во время реконструкции вокзала пассажиры изрядно пострадали от неудобств. Впрочем, после ее завершения все оценили подземные пешеходные тоннели и расширенную пешеходную галерею над путями, которая соединила здания Центрального и Южного вокзалов.

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Кстати, Южный вокзал был построен в рекордные сроки. С начала проектирования до сдачи в эксплуатацию прошло 175 дней! "В раствор дрожжи подбрасываем", – шутили строители, когда сюда приезжали с проверками чиновники и журналисты.