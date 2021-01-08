Запахло "велюром": новогодние локации Киева работают вопреки локдауну

Вопреки карантинным ограничениям столичные новогодние развлечения продолжают свою работу – люди катаются на коньках и горках, фотографируются с дедом морозом и гуляют компаниями.

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Сайт "Сегодня" провел рейд по праздничным локациям Киева и узнал, кто нарушает "зимний" локдаун.

ВДНХ

Новогодний городок на ВДНХ остается открытым для посетителей и сегодня – в день старта нового карантина.

"Доступными для посетителей останутся локации, которые непосредственно относятся к рождественским праздникам. Согласно постановлению Кабмина №1236 от 9.12.20 и пунктом 12 протокола №74 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 05.01.2021 года, их деятельность является исключением и разрешается при условии отсутствия концертов и ярмарок", – отмечают организаторы на своей странице в социальных сетях.

Здесь будут работать: каток, тюбинговые горки, аттракционы и даже резиденция Санты по специальному графику.

Офис президента

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На Банковой карантин также не стал помехой для народных гуляний. Здесь вовсю работает праздничный городок – открыты каток, карусель, локация с Дедом морозом.

Как сообщает корреспондент "Сегодня", хоть полицейские на входе и требуют надеть маски, на территории парка большинство посетителей приспускают их или снимают вообще.

/ Фото: Сегодня

/ Фото: Сегодня

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/ Фото: Сегодня

Видео: Сегодня

Что ждет нарушителей?

В Госпродпотребслужбе заявили, что работа всех новогодних локаций – это нарушение правил локдауна. А организаторов ждут проверки и штрафы.

"Наши инспекторы предупреждают организаторов новогодних локаций о нарушениях, которые допускаются. С сегодняшнего дня они не могут работать, их ждут штрафные санкции. По всем перечисленным локациям уже выехали наши инспекторы, будут составлены административные протоколы", – сообщил сайту "Сегодня" глава ведомства Олег Рубан.

Напомним, ранее мы рассказывали, до какого числа продлятся "зимние" ограничения и что важно знать украинцам о новом карантине.

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Также сайт "Сегодня" собрал список запрещенной продукции, которую в течение следующих двух недель украинцы не смогут приобрести в магазинах.

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