Запретили справлять нужду: в Киеве появились знаки-предупреждения с угрозами

Табличка с запретом появились на Троещине – очевидцы выложили фото в Сети

В Деснянском районе столицы появились интересные знаки / Фото: Коллаж: Сегодня

Жителям Киева запретили справлять малую нужду на Троещине. Сегодня, 20 сентября, там появились таблички с угрожающими рисунками.

Фото опубликовал Киев Сейчас в Telegram.

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Наверное знак появился в одном из наиболее посещаемых мест, людям просто надоело терпеть такое безобразие.

"Весьма понятный знак появился на Троещине", – пишут в Сети.

Внизу на красном фоне расположена картинка, на которой изображены ножницы. Скорее всего, это намек на "расправу" с тем, кто ослушается.

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На табличке изображен человек, который справляет нужду / Фото: Киев Сейчас

В коммунальном объединении "Киевзеленстрой" сайту "Сегодня" сообщили, что таблички не их. Видимо, необычные указатели установили собственники данной территории на Троещине, которых достало, что их территорию превращают в общественный туалет.

Что говорят в Сети

Некоторые пользователи интернета поддерживают такую инициативу, а другие – возмутились.

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"Если бы были туалеты, как раньше, то и не ходили бы в кусты", – пишет Ирина Вакуленко.

Горожане пишут, что даже в центре города приходится иногда видеть, как люди "бегают по нужде в кусты".

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"Действительно, для всяких собак можно вывести под дерево посс*ть, а человек должен или под себя или, бл*ть, заняться поиском туалета", – написал Эдвард Белкин.

Как определили по фото, скорее всего, таблички расположены на улице Николая Закревского.

"Лучше бы указали направление на туалет... Больное место всех украинских городов – общественные туалеты...", – говорит пользователь Дмитрий.

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