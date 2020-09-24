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Зарегистрировано еще четыре кандидата на должность мэра Киева (официально)

24 сентября, 13:14

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сегодня завершается регистрация кандидатов

Центральная избирательная комиссия Украины объявила с 5 сентября 2020 года начало избирательного процесса местных выборов. На сегодняшний день официально зарегистрировано восемь кандидатов на пост мэра Киева – сегодня, 24 сентября, были зарегистрированы еще четыре кандидата на должность главы горсовета.

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Об этом стало известно из постановлений Киевской городской избирательной комиссии.

Так, на должность главы Киевского горсовета было зарегистрировано четыре кандидата:

  • Диана Гранцева (самовыдвиженка);
  • Владимир Цикалевич (от партии "Экологическая альтернатива");
  • Андрей Краснощок (от партии "Батькивщина");
  • Евгений Николенко (от партии "Голос").

Отметим, что сегодня завершается регистрация кандидатов.

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Как сообщал сайт "Сегодня", ранее на конференции киевской городской партийной организации "Батькивщина" официально выдвинула кандидатом в мэры Киева Алексея Кучеренко.

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Напомним, во время местных выборов будут введены новшества, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

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Киев мэр Киева местные выборы

Источник: Сегодня

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