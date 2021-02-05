Защищали от ФОПов и титушек – МВД усилило охрану правительственного квартала (фото)

В пятницу в центре Киева было особенно много полицейских и нацвагрдейцев

5 февраля в середине дня наблюдалось большое количество нацгвардейцев и полиции, а также спецтехники МВД на улицах Институтская, Лютеранская, возле Жовтневого дворца. Прохожие обращали на это внимание.

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Усиленная охрана из полиции и Нацгвардии была замечена возле Верховной Рады, комитетов ВР на ул. Садовая, Шелковичная, Нацбанка, Кабмина.

Особенно много Нацгвардии было на Лютеранской улице – откуда есть заезд к офису президента. Фактически вся эта улица была заставлена припаркованными грузовиками для перевозки военнослужащих и нацгвардейцев.

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Усиленные патрули простояли все утро и снялись около 15.00.

Но и вечером под Офисом президента мы насчитали около сотни нацгвардейцев и полицейских, некоторые из них несли службу с автоматами.

Также весь день силовики дежурили в Мариинском парке, возле ВР и Кабмина.

"Дома не сидится, приехали в центр кофе выпить", – отвечали они в шутку на наши вопросы, зачем вас столько.

"Если говорить серьезно, то несем службу в рамках усиления охраны", – говорит один из полицейских.

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МВД ранее предупреждало о намерении усилить охрану правительственного квартала. Также сообщалось, что в МВД поступает информация о возможных силовых провокациях и массовых беспорядках в связи с блокированием пророссийских телеканалов.

По всей видимости, скопление техники и полиции в центре Киева косвенно связано с этими событиями. Притом, что пятница прошла без существенных происшествий.

В комментарии "Сегодня" полицейские, патрулировавшие центральные улицы, не исключили вероятности, что они будут задействованы и в последующие дни. Это подтверждается визуально: для нацгвардейцев даже организовали полевую кухню в спецавтобусе.

По словам главы государства, это было тяжелое решение, однако каналы, попавшие под санкции, финансировались Россией и занимались пропагандой.

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В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания заявили, что лицензии на вещание телеканалов "112", NewsOne и ZIK все еще действуют. Аннулировать их можно только по решению суда.

Министерство культуры направило официальный запрос о блокировании YouTube-каналов, попавших под санкции. А в МВД предупредили о возможных попытках дестабилизации ситуации в Украине путем силовых провокаций.

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