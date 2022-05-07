"Zастрелись". В Киеве появился необычный памятник с Путиным (фото, видео)

Сегодня утром временную инсталляцию установили в начале бульвара им. Тараса Шевченко

В столице установили скульптуру с изображением Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве напротив Бессарабского рынка установили необычную временную инсталляцию под названием "Zастрелись". Памятник из ржавого металла сделал скульптор из Харькова Дмитрий Ив. Как рассказал сайту "Сегодня" автор работы, он как творческий человек не может стоять в стороне от происходящего в нашей стране.

"Когда оккупанты напали на нашу землю, меня посетила мысль сделать современную жесткую скульптуру. Это мой жесткий взгляд на происходящее в моей родной стране. Путин – это военный преступник. И он знает, что у него есть два пути. Первый – сесть на скамью подсудимых, а второй – застрелиться. Так появился слоган этой работы "Путлер, намек понятен?", – рассказывает сайту "Сегодня" скульптор Дмитрий Ив.

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Скульптуру он придумал полтора месяца назад. И все это время работал без выходных по 10-12 часов в сутки.

"У меня принцип – если есть о чем сказать, то нужно кричать. Это как раз тот случай. Скульптура создавалась во Львове при помощи волонтеров. Я хотел бы поблагодарить их за финансовую поддержку. Особенно Виталия Задерея, без его финансовой помощи этот памятник не появился бы. Он помог с инструментом и мастерской", – говорит скульптор.

В Киеве установили необычную скульптуру / Фото: "Сегодня"

Сегодня утром временную инсталляцию установили в начале бульвара Шевченко, где когда-то стоял памятник Ленину.

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"В инсталляции есть одна фишка, которая в данный момент пока не получилась. Если скульптуру поставить строго на юг, то с 12:00 до 14:00 на лице у Путина будут видны усы, как у Гитлера. Пока эта задумка не получилась, именно на этом месте", – рассказывает нам скульптор.

Высота памятника четыре метра. На инсталляции около 10 тысяч сварочных точек, а вес до 350 килограмм. Автор надеется, что его инсталляция простоит в центре Киева до нашей победы над врагом. Работы скульптора Дмитрия Ива установлены во многих городах Украины и в Киеве.

В 2021 году скульптор Дмитрий Ив стал участником выставки в известной галерее Нью-Йорка "Агора". За возможность представить свои работы в Нью-Йорке боролись более тысячи участников, и работы Ива избрали для участия среди 20 победителей, чтобы представить современный паблик-арт Украины.

Скульптура высотой в четыре метра установлена на бульваре Шевченко / Фото: "Сегодня"

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Дмитрий создал из колючей проволоки огромную детскую игрушку – медведя. Она, по задумке художника, болезненная пародия жизни, на которую 8 лет назад Россия обрекла Украину.

Дмитрий Ив – победитель фестиваля современного искусства Passion for Freedom 2015 в Лондоне. Его скульптуры находятся в 12 частных коллекциях, в том числе певицы Патрисии Каас. Он уже создал более ста работ, многие из которых хранятся в музеях и частных коллекциях Украины, Германии, Франции, Италии.

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