Затяжной дождь: какая погода будет в Киеве сегодня (карта)

Сегодня, 27 ноября, в Киеве утром пройдет дождь, но вечером осадков уже быть не должно.
Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.
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Днем и вечером облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью будет до +4…+6 °С, а днем столбики термометров покажут +6…+8 °С.
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Ветер юго-восточный с переходом в западный, 2-8 м/с. Возможно усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Жителям города рекомендуют плотно закрыть все окна, держатся подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев, в случае сильного ветра прятаться в ближайшем помещении или природном укрытии, а также не парковаться возле больших деревьев, в частности, тополей.
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