Завтра Киев переходит в желтую зону карантина. В столице проверят все школы

С 23 сентября Киев официально перейдет в желтую зону карантина. Сайт "Сегодня" поинтересовался у Олега Рубана, главы Госпродпотребслужбы Киева, что изменится в городе и какое усиление карантина следует ожидать.
Кому грозит удаленка?
"С четверга Киев в желтой зоне карантина. Будут внедрены усиленные меры контроля, которые действуют в желтой зоне. Например, будем контролировать работу киевских школ. На данный момент общегородской показатель вакцинации составляет более 80%. Но есть учебные заведения, где этот показатель около 70%, поэтому до нужных параметров он не дотягивает. Такие школы будут останавливать свою работу, переходить на удаленную форму обучения", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.
Проверят все школы
Он добавляет, что мобильные группы проведут проверку всех учебных заведений столицы.
"Будет проводиться проверка всех школ на наличие у сотрудников сертификатов или карточки о вакцинации №063. Она должна быть у каждого работника учебного заведения. Если ее нет, и данные о вакцинации не отвечают действительности, то к ответственности будут привлекаться лица, которые предоставили недостоверную информацию", – заявляет Олег Рубан.
Проверки начнутся уже с завтрашнего дня и будут продолжаться весь карантин.
Будет красная зона?
В желтой зоне карантина вакцинация сотрудников учебных заведений должна составлять 80%, а при красной зоне, если в нее попадет Киев, она должна быть 100%.
"Если правильно провести вакцинацию и вакцинировать максимальное количество людей, то город Киев может и не войти в красную зону. Главное, придерживаться правил, которые на данный момент действуют в городе. Только вакцинация может снизить рост показателей по заболеваемости", – отмечает Олег Рубан.
Напомним, что:
- Все области Украины по состоянию на 14 сентября находились в зеленой зоне адаптивного карантина. Однако уже в шести регионах страны эпидемиологические показатели не в пределах нормы.
- Кабмин 13 сентября принял изменения в постановление № 1236 с новыми карантинными правилами и вводом электронных COVID-сертификатов для привитых людей.