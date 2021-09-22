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Завтра Киев переходит в желтую зону карантина. В столице проверят все школы

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
22 сентября, 19:20
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Будут внедрены усиленные меры контроля. Например, будут контролировать работу городских школ
Некоторые школы перейдут на домашнюю форму обучения
Некоторые школы перейдут на домашнюю форму обучения / Фото: Коллаж: Сегодня

С 23 сентября Киев официально перейдет в желтую зону карантина. Сайт "Сегодня" поинтересовался у Олега Рубана, главы Госпродпотребслужбы Киева, что изменится в городе и какое усиление карантина следует ожидать.

Кому грозит удаленка?

"С четверга Киев в желтой зоне карантина. Будут внедрены усиленные меры контроля, которые действуют в желтой зоне. Например, будем контролировать работу киевских школ. На данный момент общегородской показатель вакцинации составляет более 80%. Но есть учебные заведения, где этот показатель около 70%, поэтому до нужных параметров он не дотягивает. Такие школы будут останавливать свою работу, переходить на удаленную форму обучения", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Проверят все школы

Он добавляет, что мобильные группы проведут проверку всех учебных заведений столицы.

"Будет проводиться проверка всех школ на наличие у сотрудников сертификатов или карточки о вакцинации №063. Она должна быть у каждого работника учебного заведения. Если ее нет, и данные о вакцинации не отвечают действительности, то к ответственности будут привлекаться лица, которые предоставили недостоверную информацию", – заявляет Олег Рубан.

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Проверки начнутся уже с завтрашнего дня и будут продолжаться весь карантин.

Будет красная зона?

В желтой зоне карантина вакцинация сотрудников учебных заведений должна составлять 80%, а при красной зоне, если в нее попадет Киев, она должна быть 100%.

"Если правильно провести вакцинацию и вакцинировать максимальное количество людей, то город Киев может и не войти в красную зону. Главное, придерживаться правил, которые на данный момент действуют в городе. Только вакцинация может снизить рост показателей по заболеваемости", – отмечает Олег Рубан.

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