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Завтра Киев засыплет снегом?

13 января, 20:31

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

544 единицы спецтехники готовы к работе, сообщает КГГА

14-15 января в Киеве возможен снег, интенсивные осадки прогнозируют завтра днем.

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Об этом сообщает официальный Telegram-канал Киевгорадминистрации.

Однако столичные власти успокоили горожан и гостей города сообщением, что дорожники КК "Киевавтодор" готовы к ухудшению погодных условий. В общем к работе готовы 544 единицы спецтехники.

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что 14 января осадки прекратятся, а вот с 15-16 начнет сильно морозить: ночью до 12-18 градусов мороза, местами в северных областях до -21; днем ​​до 10-16 мороза. В пятницу-субботу в Киеве ночью 13-18 градусов мороза, днем 11-15 ниже нуля. По области местами до 21 градуса мороза.

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17-18 января такая морозная погода сохранится.

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После того, как Новый год в Украине прошел без снега и морозов, мы узнавали, какая погода ожидает украинцев этой зимой и в целом до конца года. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

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Источник: Сегодня

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