Здание КГГА клонировали. В центре Киева появилась его копия (фото)

Макет КГГА, выполненный из бронзы, появился на Крещатике перед мэрией

Перед зданием киевской мэрии появилась ее уменьшенная копия / Фото: Коллаж: Сегодня

Возле Киевсосвета 20 декабря открыли бронзовый макет постройки. Подобные скульптуры стоят у многих мэрий мира, а также у важных архитектурных построек.

Об этом сообщает глава ОО "Совета по урбанистике Киева" Виталий Селик в Facebook.

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Теперь люди с нарушением зрения смогут постичь архитектурные детали головного офиса Киева.

"На гранях пьедестала есть краткое описание здания и Крещатика на украинском, английском и шрифте Брайля", – написал Виталий Селик.

Люди с нарушением зрения смогут "увидеть" архитектурные детали / Фото: Facebook

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Курьезы

На макете шатер крыши утоплен ниже линии карниза, как сразу после строительства в 1957 году, а не выступает над ним, как сейчас. Так случилось, когда где-то в 1980-90-е на месте чердака обустроили 11-й этаж с кабинетами и подняли крышу.

При этом, на скульптурке ярко видны башни лифтовых шахт, которые появились где-то в 2000 году.

В жизни нижний 3-этажный цоколь немного выступает по всему периметру. А на макете выделяется средняя часть на 3 окна. А весь остальной пояс словно утоплен глубже пилястр.

Почему боковые крылья сделали с плоскими крышами, а не ломаными, как есть сейчас.

Ну и если уж говорить о крупных деталях, на крыше над Колонным залом теперь прикреплена огромная конструкция с климатической системой. На макете ее нет.

Интересно, что ранее на фасаде горсовета по центру на уровне 8-го этажа был размещен барельеф герба СССР, а над центральной дверью бронзовый медальон с гербом Киева Флориана Юрьева. Их убрали сразу после восстановления Независимости. Но ничего нового до сих пор не повесили. Ни трезубца, ни Архангела.

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