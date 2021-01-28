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Здание КСУ окружили силовики: протестующих ФОПов собралось около тысячи (фото, видео)

28 января, 12:19

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Здание суда по периметру окружили силовики

В Киеве протестующие предприниматели дошли до здания Конституционного суда Украины. Как сообщает корреспондент "Сегодня", собралось около тысячи человек.

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ФОПы пришли к КСУ с флагами SaveФОП. Здание суда по периметру окружили силовики с самого утра, улицы возле суда перекрыты.

Напомним, сегодня в центре столицы запланировано проведение массовых акций возле Верховной Рады Украины, Офиса президента Украины, Посольства США, Конституционного суда Украины и на Майдане Незалежности.

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Видео: "Сегодня"

Предприниматели требуют, сохранения упрощенной системы налогообложения, упрощенной отчетности и отмены обязательных кассовых аппаратов.

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Ранее мы писали, что с 15 декабря ФОПы митинговали против запрета на предпринимательскую деятельность на время локдауна с 8 по 24 января, а также против введения кассовых аппаратов.

Все подробности в спецтеме Протесты ФОПов на Майдане

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Киев митинг КСУ предприниматели

Источник: Сегодня

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