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Ждать ли в Киеве снега? Синоптики дали прогноз

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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23 января, 21:00
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В понедельник в столице ожидаются небольшие осадки, а также порывы ветра
Киевлян предупредили о морозе
Киевлян предупредили о морозе / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Киеве в понедельник, 24 января, будет облачной. Вместе с небольшими осадками в столице нашей страны прогнозируют небольшой мороз.

Об этом сообщает Gismeteo.

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Весь день в столице будет облачно. Также в Киеве ожидается небольшой снег в первой половине дня. Столбик термометров в течение суток будет варьироваться в пределах −8... −6 градусов.

Ветер северный, 5-11 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст. Солнце взойдет в 07:43, а зайдет в 16:36. Долгота дня составит 8 ч 53 мин.

Киевпогодаснег
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